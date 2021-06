Aujourd’hui seulement, Boursorama Banque offre jusqu’à 130 € de prime

Si vous aviez raté le dernier Pink Week-End organisé par Boursorama Banque, vous avez une nouvelle chance aujourd'hui grâce à cette opération spéciale. Cette dernière est accessible seulement aujourd'hui permet de gagner jusqu'à 130 euros pour l'ouverture d'un compte. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Malheureusement cette offre est maintenant terminée. Pas de panique, vous pouvez retrouver les meilleurs bons plans disponibles actuellement sur Frandroid ou sur notre Twitter Frandroid Bons Plans

Les banques en ligne ont des arguments pour séduire un maximum d’indécis, souvent par le biais d’opération spéciale vous permettant de profiter d’une belle prime de bienvenue. Boursorama banque propose d’ailleurs aujourd’hui et seulement aujourd’hui un évènement via lequel vous pouvez recevoir jusqu’à 130 euros pour l’ouverture d’un compte.

Un compte chez Boursorama Banque, c’est…

Aucuns frais de tenue de compte

retraits et paiement gratuit à l’étranger

La compatibilité Google Pay et Apple Pay

Exceptionnellement aujourd’hui, Boursorama Banque offre jusqu’à 130 euros de prime pour l’ouverture d’un compte (Welcome et Ultim uniquement) en utilisant le code « FLASH130« . Cette offre est disponible exclusivement pour les nouveaux clients.

Pour en savoir plus sur l’offre bancaire de Boursorama 👇

Boursorama Banque fait partie des banques en ligne les plus populaires en France. En tant que telle, elle a l’avantage de proposer une tenue de compte gratuite ainsi que des paiements et retraits sans frais à l’étranger. De plus étant une filiale de la Société Générale, elle offre à tous ses clients un IBAN français, un avantage face à ses nombreux concurrents.

Contrairement à nombre de banques en ligne sur la marché, Boursorama profite d’options supplémentaires comme des assurances vie, des assurances habitation ou des assurances voiture, bien pratiques si l’on souhaite faire de Boursorama banque son établissement principal. La banque propose également plusieurs livrets allant du Livret A au PEL en passant par le LDD. En revanche, pas de livret jeune. Sachez également qu’un dépôt initial de 50 euros minimum (pour une offre Welcome) vous sera demandé, ce dépôt monte jusqu’à 500 euros dans le cadre d’une offre Ultim Metal.

La gestion de votre compte se fait exclusivement en ligne via votre mobile ou via plateforme web. Pour la première option, vous pouvez télécharger l’application disponible sur Android ou IOS. Cette dernière est simple d’utilisation et permet en quelques gestes d’effectuer des virements sans frais, des opérations de transferts, d’avoir accès à son RIB ou simplement suivre d’un coup d’œil la fluctuation de son argent. La banque en ligne est également à jour sur la plupart des systèmes de paiement mobile avec une compatibilité Google Pay, Apple Pay et même Samsung Pay.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Boursorama Banque.

Comment profiter de l’offre ?

Pour profiter de l’offre spéciale d’aujourd’hui, il suffit d’ajouter le code « FLASH130 » avant minuit au moment de l’inscription. Vous aurez alors 2 semaines pour finaliser et confirmer votre dossier. Une première prime de 50 euros est créditée sur le nouveau compte en guise de bienvenue. Le reste variera en fonction de choix de votre carte : 30 euros pour la Visa Welcome ou 80 euros pour la carte Visa Ultim.

Les démarches pour ouvrir un compte

Avant de commencer, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile, le RIB de votre banque actuel, une photocopie de votre fiche d’identité ainsi qu’une fiche de paie. Une fois équipé, vous pourrez commencer à remplir minutieusement le questionnaire avec vos informations personnelles, cela ne prend pas plus de 5 minutes. La démarche est donc rapide et simple, mais il faut ensuite être patient, car il va ensuite s’écouler une petite vingtaine de jours entre le moment de l’inscription en ligne, de la réception des identifiants, puis de la carte bancaire avec les codes. Cependant, tout est opérationnel après cela.

Notre comparateur

Pour connaître les autres banques en ligne disponibles en France, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des banques en ligne.