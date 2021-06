Le Oppo A72 chute à seulement 169 € durant les French Days de Cdiscount

Depuis qu’elle est implantée en France, la marque OPPO mise sur des smartphones performants haut de gamme, mais aussi sur des smartphones abordables de qualité comme l’Oppo A72. C'est un modèle délivrant d’excellentes spécifications pour un prix contenu. Les French Days lui permettent de faire baisser son prix en passant de 259 euros à 169 euros.

Le constructeur chinois Oppo, propose des smartphones à l’excellent rapport qualité/prix, comme ce A72. Rien n’a envié à la concurrence, le A72 est l’un des smartphones accessibles de la marque. Il le devient encore plus pendant les French Days avec cette réduction de 90 euros sur son prix.

Le Oppo A72 en bref

Un écran LCD Full HD+

De bonnes photos en journée

La grosse autonomie de 5 000 mAh

Lancé au prix de 259 euros, le Oppo A72 dans sa version 128 Go est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 169 euros sur le site Cdiscount.

Pour en savoir plus sur le Oppo A72👇

L’Oppo A72 est un modèle délivrant d’excellentes spécifications pour un prix contenu. Il offre donc un design assez familier, avec un look borderless laissant néanmoins apparaître un poinçon en haut à gauche. On retrouve ensuite un écran plat écran LCD Full HD+ de 6,5 pouces. Cela promet une jolie image et un bon niveau de luminosité de contraste. Quant au déverrouillage, il se fait par empreinte digitale, située sur la tranche latérale du smartphone.

Côté performance, ce smartphone est propulsé par le Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de RAM. Cette configuration est suffisante pour faire tourner la grande majorité des applications disponibles ainsi que quelques jeux 3D, avec parfois, tout de même quelques lenteurs. Il tourne actuellement sous Android 10 et est équipé de la dernière version de l’interface de Oppo : ColorOS 7.1, qui profite d’un grand ravalement de façade très apprécié. Elle est personnalisable, fonctionnelle et réactive.

Ce smartphone embarque par ailleurs quatre capteurs 4 capteurs à l’arrière, dont un grand-angle de 48 mégapixels. À l’avant, les selfies sont assurés par un capteur unique de 16 mégapixels. Ne vous attendez pas à ce qu’il fasse des miracles en basse lumière pour cette gamme de prix. En revanche, les clichés de jour sont plutôt réussis.

Enfin, l’autonomie est un des points forts de ce téléphone. On retrouve une batterie de 5000 mAh, compatible avec le rechargement rapide de 18 W. Cela est largement suffisant pour tenir toute une journée sans à recharger son smartphone. Comptez deux bonnes heures pour le recharger de 0 à 100 %.

N’hésitez pas à consulter notre prise en main détaillée du Oppo A72 pour en savoir plus.

