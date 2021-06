L’excellent TV OLED LG 55G1 est à moins 21 % chez Boulanger

Les téléviseurs OLED 2021 de LG (séries Z1, G1, C1, B1) ont été dévoilés lors du CES 2021. Le modèle G1 s'est démarqué notamment par l'intégration d'une nouvelle dalle dite Evo, qui a pour but d'apporter des images plus lumineuses avec un pic autour de 1 000 nits. Actuellement, le modèle OLED55G1 bénéficie d'une réduction de 500 euros sur le site Boulanger, le faisant passer de 2 290 euros à 1 790 euros.

LG est le principal fournisseur de dalles OLED pour les TV sur le marché. Si la marque coréenne propose des références plutôt onéreuses, les téléviseurs OLED 2021 de LG qui ont été dévoilés lors du CES 2021, profitent de quelques réductions. C’est le cas du modèle G1 EVO qui profite d’une réduction de 500 euros.

Les avantages du LG 55G1 2021

Une dalle OLED de qualité

Compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Connectique HDMI 2.1 pour les consoles next-gen

Au lieu de 2 290 euros, le LG G1 de 55 pouces est actuellement en promotion à 1 390 euros sur le site Boulanger, soit une économie de 500 euros sur la facture.

Le modèle 55G1 de LG, propose une diagonale de 55 pouces, soit 140 centimètres. Il arbore un design ultra-fin et élégant sous tous les angles, qui transforme votre salon en galerie d’art. Ce téléviseur respire le haut de gamme, notamment avec la qualité de sa dalle OLED Evo. Le modèle G1 est composé de pixels autoémissifs offrant des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs très riches. La dalle a été optimisée pour apporter des images plus lumineuses, nettes, avec des couleurs plus justes, comparée à une dalle non Evo.

Équipé d’un puissant processeur

Le traitement des images sera d’ailleurs optimisé par le tout récent processeur Alpha 9 Gen 4. Au cœur du téléviseur LG OLED G1, ce processeur assure une très bonne mise à l’échelle des contenus, d’autant plus qu’il intègre une intelligence artificielle pour adapter la qualité de l’image en fonction des contenus visionnés.

Côté qualité d’affichage, on retrouvera une compatibilité avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le HDR10 et le Dolby Vision (mais pas HDR10+). Les amateurs de cinéma pourront même profiter du mode Filmmaker, qui permet d’adapter la qualité de l’image pour qu’elle soit restituée comme au cinéma, selon la vision du réalisateur ou de la réalisatrice. Quant à la qualité sonore, celle-ci sera assurée par le Dolby Atmos pour un résultat bien immersif.

Idéal pour le gaming

Il est bon à savoir que ce modèle sera aussi idéal pour jouer aux jeux vidéo. Ce téléviseur se dote d’une connectique HDMI 2.1 qui autorise la 4K@120 FPS et prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR), pratique pour lutter contre les déchirures d’écran, ou tearing. On retrouve également l’AMD Freesync et Nvidia G-Sync pour bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux. La TV G1 sera donc particulièrement adaptée aux consoles next-gen (PlayStation 5, Xbox Series X). De plus, l’écran sera rafraîchi à 100 Hz, ce qui est largement suffisant pour profiter d’une belle fluidité. Et ce n’est pas tout : on pourra aussi compter sur un faible taux de réponse d’1 ms seulement.

Pour finir, ce téléviseur tourne sous le système d’exploitation webOS 6.0, fluide et intuitif. Les applications phares, comme celles de streaming, seront donc au rendez-vous. De même que les compatibilités avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour profiter du contrôle vocal. Si vous souhaitez diffuser du contenu depuis votre smartphone, vous pourrez passer par Miracast ou AirPlay 2. Dernier atout, un peu gadget, mais plutôt appréciable : retrouvez la télécommande Magic Remote qui est munie d’un pointeur qui s’utilise comme une souris pour naviguer dans les menus de la télévision plus rapidement.

