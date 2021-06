N26 offre un an de carte premium pour ses nouveaux clients, via un code promo

Il est assez rare de tomber sur des offres concernant les neobanques. C'est pourtant le cas de N26 qui propose en ce moment un an de carte gratuite via son offre N26 YOU, celle-ci correspondant à une MasterCard premium.

N26 est une banque en ligne allemande comportant plusieurs offres et cartes adaptées pour tout type de profils. Elle dispose de nombreux avantages par rapport à une banque traditionnelle comme l’absence de frais à l’étranger sur les paiements, les retraits et les frais de tenue de compte, mais aussi une grande rapidité d’inscription. En ce moment, N26 propose la gratuité de son offre YOU pour les nouveaux clients pendant 12 mois en renseignant un code promo à l’inscription.

Un compte chez N26, c’est…

Aucuns frais de tenue de compte

Retraits et paiement gratuits à l’étranger

La compatibilité Google Pay et Apple Pay

Jusqu’au 18 juin 2021, le compte N26 You est gratuit pendant 12 mois pour les nouveaux clients en utilisant le code N26FREEYOU lors de l’inscription.

L’offre de N26 est en ce moment gratuite, mais très complète

N26 est l’une des néobanque les plus populaires en France et en Europe. Son système basé sur le 100% dématérialisé et mobile bouscule les habitudes bancaires et a déjà conquis des millions de personnes en France et dans le monde.

N26 est une banque particulièrement adaptée aux voyageurs, car les paiements à l’étranger sont entièrement gratuits et ne donnent lieu à aucuns frais supplémentaires. Vous pouvez tout aussi bien l’alimenter avec des virements émis depuis votre compte bancaire principal pour des achats spécifiques.

Le niveau d’assurance d’un compte N26 You correspond d’ailleurs à celui d’une carte Mastercard Premium et donne accès à une multitude de produits assurantiels pensés pour les voyages, les vols ou les accidents du quotidien. Il est même possible de souscrire à des assurances complémentaires émises par la banque elle-même. Vous pouvez par exemple assurer votre téléphone, votre tablette ou votre PC portable pour quelques euros supplémentaires par mois et ainsi être complètement serein dans vos déplacements professionnels ou personnels.

Depuis peu, N26 propose même de souscrire en quelques clics à un crédit çà la consommation pouvant aller jusqu’à 50 000 euros, avec un taux fixe.

Une application simple et fonctionnelle

En tant que service basé exclusivement sur la mobilité, N26 se devait de proposer une application et des fonctionnalités liées à cet usage. C’est évidemment le cas et N26 possède sans doute la meilleure de sa catégorie. Concrètement, il est possible de tout contrôler depuis cette dernière, comme de jeter un œil complet à ses comptes, définir ses niveaux de dépenses ou simplement changer son code PIN et verrouiller sa carte.

Bien pratique, N26 affiche systématiquement une notification sur votre téléphone lorsqu’un paiement a été émis, qu’il soit en ligne ou en magasin. De cette manière, il est facile de contrôler ses dépenses et d’être alerté au moindre problème. Il faut cependant savoir que la carte N26 est à autorisation systématique, il sera compliqué de l’utiliser sur certaines plateformes de paiements qui ne prennent pas en compte ce type de carte.

Enfin, N26 est bien évidemment compatible avec les nouveaux moyens de paiements sans contacts comme Google Pay ou Apple Pay. Il est même possible de configurer sa montre connectée afin de régler un achat simplement en l’approchant sur un terminal compatible.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur N26.

Les démarches pour ouvrir un compte

L’inscription peut se faire en ligne ou sur l’application mobile de N26. Cette démarche ne prend que quelques minutes. Il suffit de rentrer ses coordonnées et de vérifier son identité en partageant des photos d’une pièce d’identité. Le compte est alors validé immédiatement. Nul besoin d’alimenter son compte avant de pouvoir l’utiliser. Vous recevez votre carte sous 3 à 5 jours, cette dernière est utilisable immédiatement.

Les autres banques en ligne du marché

Pour connaître les autres banques en ligne disponibles en France, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des banques en ligne.