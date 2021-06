Cdiscount lance une offre spéciale pour les Samsung Galaxy S21 Plus et Ultra

Jusqu'à demain minuit, il est possible d'obtenir le Samsung Galaxy S21 Plus ou le Samsung Galaxy S21 Ultra à moindre prix grâce à un code promo sur Cdiscount. Ces derniers chutent respectivement à 859 euros (au lieu de 1 059 euros) et 1 059 euros (au lieu de 1 259 euros).

Samsung a commercialisé ses derniers fleurons au début de l’année 2021, mais il est souvent possible de les obtenir avec une belle promotion. C’est le cas aujourd’hui du Galaxy S21 Plus et du Galaxy S21 Ultra qui perdent tous les deux 200 euros de leur valeur d’origine. L’offre est limitée dans le temps et aux 200 premiers acquéreurs, alors pas de temps à perdre !

Pourquoi choisir l’un des deux smartphones premium de Samsung ?

Pour leur qualité d’écran (AMOLED, 120 Hz, compatible HDR, etc.)

Pour leur compatibilité 5G grâce à la puissante puce Exynos 2100

Pour leurs qualités photographiques indéniables, surtout pour le Ultra

En utilisant le code promo LIVES21 sur Cdiscount, le prix du Samsung Galaxy 21 Plus passe de 1 059 euros à 859 euros et celui du Samsung Galaxy S21 Ultra de 1 259 euros à 1 059 euros.

Ces prix concernent les versions 128 Go de deux smartphones, mais les autres modèles dotés d’une plus grosse capacité de stockage profitent également du code promo LIVES21 pour s’afficher à prix réduit :

Le Galaxy S21 Plus est un excellent smartphone premium …

Samsung déçoit rarement par la qualité de ses flagships et la version Plus de son Galaxy S21 ne déroge pas à la règle. Par rapport au modèle classique, ce S21+ se paie même le luxe de proposer une belle surface en verre à la place du plastique, pour un effet encore plus premium.

L’écran de 6,7 pouces est évidemment d’une excellente qualité, puisque Super AMOLED (protégé par du Gorilla Glass 7) affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz qui s’adapte automatiquement en fonction du contenu consulté. Il peut alors être à 10 Hz quand vous regardez simplement une photo et passer jusqu’à 120 Hz lorsque vous scrollez sur votre réseau social favori.

Les bonnes performances du smartphone sont assurées par un puissant Exynos 2100 gravé en 5 nm, avec 8 Go de mémoire vive. Il s’agit d’une configuration quasi équivalente à ce que propose Qualcomm avec son Snapdragon 888, même si ce dernier est un peu devant dans les benchmarks. Vous pourrez alors profiter de vos jeux dans la meilleure de qualités, et sans ralentissements. Ce dernier point vaut aussi pour l’expérience utilisateur, qui se veut d’ailleurs très agréable sous One UI.

Pour la photo, on retrouve un module triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels à l’arrière et une caméra selfie de 10 mégapixels à l’avant. La qualité est évidemment au rendez-vous, avec de nombreuses possibilités comme les vidéos en 4K/60 fps sur tous les capteurs. Le capteur principal permet, comme l’année dernière, de prendre des vidéos en 8K, de faire des photos en plein format à 64 mégapixels et de zoomer sans perte jusqu’à x3. Vous trouverez quelques exemples de clichés ci-dessous.

Avec l’ultra grand-angle Avec le capteur principal Avec le zoom

Le Galaxy S21+ propose enfin une batterie de 4 800 mAh, amplement suffisante pour tenir toute la journée – voire jusqu’au lendemain matin selon votre utilisation. La charge rapide et la charge sans fil sont évidemment de la partie sur ce segment de prix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S21+.

… mais le Galaxy S21 Ultra est meilleur en tout point

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est quant à lui le modèle le plus premium. Il propose une importante montée en gamme par rapport au S21 Plus, à commencer par son design. Son écran n’est pas plat et propose de se différencier en incurvant ses bords sur les côtés. La diagonale passe d’ailleurs à 6,8 pouces et la définition monte jusqu’au Quad HD à 3 200 x 1 440 pixels. Le taux de rafraichissement adaptatif à 120 Hz est toujours de la partie. Il est d’ailleurs possible d’utiliser le S Pen sur ce smartphone, mais il n’est pas inclus.

À l’arrière, on remarque tout de suite que le module photo qui s’enroule sur la gauche du smartphone est bien plus protubérant que sur le S21+, avec un alliage en aluminium très réussi. La photo est d’ailleurs l’un des points forts du S21 Ultra, où ses gros capteurs font tout simplement des merveilles. Il s’équipe d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, d’un téléobjectif x3 de 10 mégapixels, d’un autre téléobjectif, cette fois-ci x10, toujours de 10 mégapixels et d’un capteur ToF (Time of Flight). Le résultat est au rendez-vous, où Samsung arrive maintenant à proposer un zoom numérique jusqu’à x100 bien moins anecdotique que sur le S20 Ultra.

Avec le zoom x3 Avec le zoom x10 Avec le zoom x30 Avec le zoom x100

Il s’équipe ensuite du même SoC Exynos 2100 gravée en 5 nm que ses petit-frères, mais avec 12 ou 16 Go de RAM selon le modèle choisi. Les performances sont donc légèrement boostées grâce à l’ajout d’une plus grande capacité de mémoire vive. Pour l’autonomie, c’est une batterie de 5 000 mAh qui est incorporé dans la coque du S21 Ultra, pour une autonomie de deux jours si votre utilisation est modérée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S21 Ultra.

Si, par la suite, les offres mentionnées dans cet article ne sont plus disponibles, merci de jeter un coup d’œil aux tableaux ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant les Samsung Galaxy S21 Plus et S21 Ultra.

