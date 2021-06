Le HomePod Mini d’Apple devient moins cher grâce à ce code promo

Fini le HomePod classique, bonjour la version mini. Cette version plus petite, plus fonctionnelle et moins chère de l'enceinte connectée d'Apple profite une nouvelle fois d'une baisse de prix sur Rakuten en passant de 99,99 à 84,99 euros via un code promo.

Avec le HomePod classique, Apple s’était lancé sur le marché des enceintes connectées de la plus belle des manières. Il manquait cependant un pendant plus accessible à ce produit et c’est de cette idée que le HomePod Mini est né. Et le voilà qu’il profite d’une baisse de prix de 15 euros sur son prix habituel.

Qu’est-ce que le HomePod Mini ?

Une enceinte connectée dans un format compact

Avec une bonne qualité sonore pour sa taille

Et de nombreuses possibilités grâce à l’écosystème Apple

Habituellement proposé à 99,99 euros, l’Apple HomePod mini est disponible à 84,99 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN15. De plus, grâce au Club R, vous pouvez bénéficier de 3 euros offerts sur votre prochaine commande.

La mini enceinte signée Apple

L’Apple Homepod Mini change de design par rapport au modèle classique en proposant une structure plus arrondie et un format qui justifie son nom et son positionnement prix. Avec un peu plus de 8 cm de haut et un poids de 345 grammes, l’objet peut s’exposer partout . De plus son design à base de tissu « mesh » nid d’abeille lui donne fière allure, d’autant plus que l’objet est entièrement fabriqué à partir de plastique recyclé.

En fier représentant de la marque à la pomme, le HomePod mini hérite de sa facilité d’utilisation. En effet, il ne suffit que d’un simple rapprochement de votre appareil Apple pour l’appairer automatiquement. Il est tout de même important de savoir que seuls les appareils Apple Ultérieur à la génération de l’iPhone 6S ou supérieure pourront être utilisés comme tel avec l’enceinte.

La puissance du son et de l’écosystème Apple

Malgré la taille du HomePod mini, la puissance est de mise tout autant que la qualité sonore, le son parfaitement à 360° autour de l’enceinte, sans saturation ni distorsion. L’apport de la puce S5 développée par Apple permet également un son clair dans les voix et la musique, ce qui n’est pas forcément le cas de beaucoup d’enceintes connectées sur le marché.

Les trois micros embarqués permettent également de recueillir les commandes vocales pour l’utilisation de Siri. L’assistante vocale d’Apple permet l’association automatique de l’ensemble des objets connectés de votre habitat et de pouvoir les contrôler à distance et à la voix s’ils sont compatibles avec le système HomeKit.

Afin d’en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple HomePod mini.

