Le TV 4K QLED 50 pouces de Hisense ne coûte pas plus de 400 € aujourd’hui

Partenaire de l'Euro, la marque chinoise Hisense met en avant ses nombreux modèles de TV. Parmi ces derniers, on retrouve le 50U7QF, un téléviseur QLED 4K UHD de 50 pouces. Présentant un très bon rapport qualité-prix, le TV est actuellement disponible à seulement 399 euros grâce à une ODR.

Le géant chinois a l’avantage de proposer des téléviseurs QLED abordable, sans pour autant négliger la fiche technique. C’est le cas du modèle 50U7QF, un TV 4K QLED compatible avec les meilleures normes vidéo que sont, le Dolby Vision et HDR10+. En ce moment, on retrouve le modèle 50 pouces avec 150 euros de réduction.

Le TV QLED de Hisense en quelques mots, c’est …

Une dalle QLED de 50 pouces (127 cm)

Une définition UHD avec du Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

La compatibilité avec l’assistant vocal d’Amazon : Alexa

Au lieu de 549 euros, le TV QLED Hisense 50U7QF est aujourd’hui affiché en promotion à 499 euros chez Darty, mais ne vous coutera que 399 euros grâce à l’offre de remboursement d’un montant de 100 euros — valable jusqu’au 22 juin 2021.

Le bon rapport qualité-prix de Hisense

Le modèle 50U7QF de Hisense propose une diagonale de 50 pouces, soit 127 centimètres. Il arbore un design des plus épuré avec son écran sans bord, pour une immersion totale. Il dispose d’un pied en métal assez massif, mais s’adaptera plutôt bien à son environnement.

Ce modèle offre une dalle QLED qui affichera des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. La qualité d’image ne sera pas au même niveau qu’une dalle OLED, mais sera tout de même avec des contrastes de qualité.

Une expérience comme au cinéma

La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K UHD, qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, on pourra profiter sur ce modèle, des compatibilités avec les normes vidéo HLG HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, le tout accompagné d’un son Dolby Atmos spatialisé bien immersif.

Un OS maison

La gamme U7QF ne dispose pas d’Android TV, mais tourne sous le système d’exploitation maison d’Hisense : Vidaa U. Celui-ci donne accès à plusieurs applications populaires comme Netflix, Prime Video ou YouTube, mais il ne faudra pas compter sur la présence des services de replay qui ne sont pas disponibles. On retrouvera tout de même une interface fluide et fonctionnelle.

Le téléviseur est également compatible avec l’assistant virtuel Alexa, bien pratique si vous souhaitez contrôler votre TV grâce au son de votre voix, sans toucher à la télécommande. Pour finir, côté connectique, malheureusement pas de port HDMI 2.1, ce n’est pas pensé pour les joueurs. Vous retrouverez donc : quatre ports HDMI 2.0, deux ports USB, une sortie audio optique, une prise casque, un port Ethernet, une entrée antenne et une entrée satellite.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du TV QLED Hisense 50U7QF.

Hisense face à ses concurrents

