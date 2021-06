Oppo Find X3 Neo : un smartphone officieusement premium avec 150 € de réduction

Le Oppo Find X3 Neo est un smartphone milieu de gamme, mais sur le papier, il a tout d’un appareil haut de gamme : écran AMOLED, processeur ultra puissant et belle polyvalence photo. Il a de nombreux atouts, et encore plus en ce moment puisque son prix baisse pour passer de 799 à 649 euros.

Le constructeur chinois Oppo a présenté récemment trois nouveaux smartphones couvrant les segments de l’entrée, du milieu et du haut de gamme en 2021. Nettement plus abordable que son grand-frère, le Find X3 Neo se pare de caractéristiques empruntées au segment premium. Entre performances, écran, photo, et style, c’est le smartphone du parfait compromis, sans en payer le prix. Il devient encore plus intéressant actuellement puisque son prix bénéficie d’une réduction de 150 euros.

Le Oppo Find X3 Neo est excellent grâce à …

Sa dalle AMOLED de 6,55 pouces

Son processeur Snapdragon 865 compatible 5G

La bonne polyvalence de son module photo

Et aussi sa charge rapide jusqu’à 65 W

Au lieu de 799 euros, le Oppo Find X3 Neo 5G, dans sa version 256 Go, est proposé bénéficie d’une réduction de 150 euros chez SFR, ainsi que sur le site RED by SFR.

Un écran de très bonne qualité

Le Oppo Find X3 Neo est un smartphone milieu de gamme pour la marque, comportant tout de même une fiche technique quasi haut de gamme. Le Find X3 Neo se paye le luxe d’être fin (7,99 mm) et léger avec des bords incurvés et adopte un poinçon en haut à gauche de l’écran. Ce dernier propose une dalle OLED de 6,55 pouces affichant une définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels). Les utilisateurs pourront profiter également d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz ainsi que la compatibilité HDR10+.

Le meilleur de chez Qualcomm l’an passé

Équipé déjà par un grand nombre de smartphones haut de gamme sortis en 2020, le X3 Neo profite de la puissante puce Snapdragon 865 (compatible 5G). Cette configuration épaulée par 12 Go de RAM fait encore des merveilles, que ce soit pour naviguer tranquillement sur Internet, effectuer vos tâches principales sans ralentissement et même jouer à des jeux 3D avec de beaux graphismes. Il tourne actuellement sous Android 11 et est équipé de la dernière version de l’interface de Oppo : ColorOS 11.1, qui profite d’un grand ravalement de façade très apprécié. Elle est personnalisable, fonctionnelle et réactive. De plus, il dispose d’un stockage confortable de 256 Go.

Un appareil photo offrant une belle polyvalence

Le X3 Neo embarque un quadruple capteur photo à l’arrière plus que réussi. Il s’appuie sur un objectif principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 16 mégapixels, un téléobjectif de 13 mégapixels avec zoom optique x2 et un objectif macro de 2 mégapixels. C’est donc le même capteur que la version Pro, vous pourrez donc capturer des clichés d’aussi bonne qualité. Le smartphone assurera aussi côté prise de vidéo la nuit grâce à un mode très efficace.

35 minutes suffisent pour le recharger

Enfin, concernant l’autonomie, le téléphone dispose d’une batterie de 4 500 mAh. Il pourra tenir entre une journée et demie et deux jours d’utilisation avant de tomber en rade de batterie, selon votre consommation. Néanmoins, la marque fournit une charge rapide Vooc jusqu’à 65 W, qui permet de récupérer un bon nombre de pourcentages en peu de temps. Comptez seulement 35 minutes pour le recharger de 0 à 100 %.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Oppo Find X3 Neo 5G.

Quels sont les meilleurs smartphones dans cette gamme de prix ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le Oppo Find X3 Neo, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 800 euros en 2021.