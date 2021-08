Xiaomi : la caméra de surveillance qui filme en 2K est à son prix le plus bas

Xiaomi en n'est pas à sa première caméra de surveillance connectée. Comme son nom l'indique, cette nouvelle Mi 360° Home Security Camera 2K Pro est capable de filmer en... 2K. Vendue habituellement à 59,99 euros, elle est aujourd'hui disponible à un excellent prix sur Amazon : seulement 37,99 euros.

Nous avions testé la Xiaomi Mi Home Security Camera 360°, une solution très abordable dans le monde des caméras connectées, mais qui était largement perfectible. La récente Mi 360° Home Security Camera 2K Pro corrige le tir et améliore quelques éléments comme la qualité de l’image, tout en étant aussi abordable que le premier modèle grâce à cette réduction de plus de 20 euros.

Que faire avec la caméra de Xiaomi ?

Surveiller votre habitation à distance via l’application

Enregistrer des vidéos en 2K sur microSD ou dans le cloud

La connecter à d’autres appareils Xiaomi pour profiter des avantages de l’écosystème

Au lieu de 59,99 euros, la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 37,99 euros sur Amazon grâce à une remise immédiate de 37 %.

Un changement de design

Si le premier modèle de la caméra connectée de Xiaomi prenait un peu la forme de BB-8 dans Star Wars, cette Mi 360° Home Security Camera 2K Pro se veut bien plus discrète dans son look avec des lignes droites et un arc de cercle sur la tête. Encore une fois, on retrouve cependant cette robe blanche perturbée seulement par le logo Mi sur la devanture. Elle s’introduira parfaitement dans votre décoration d’intérieur sans faire tache.

De belles améliorations pour la fiche technique

Si l’on appréciait le petit prix de la Mi Home Cam Security Camera 360°, on appréciait moins la qualité d’images, pourtant en 1080p, mais pas assez détaillée. Avec ce nouveau modèle, la définition monte jusqu’en 2K, soit 2 304 x 1 296 pixels, afin de distinguer les moindres petits détails, même en zoomant sur un sujet. De plus, l’ouverture de f/1,4 offre un grand-angle pour avoir un maximum d’informations sur l’image. La vision nocturne a également été améliorée pour une image encore plus nette et avec davantage de détails. La possibilité de tourner la caméra à 360 degrés est encore de la partie pour couvrir le plus grand périmètre possible.

Comment elle s’utilise ?

Comme la plupart des appareils de la marque chinoise, il est impératif de télécharger l’application Mi Home disponible sur iOS et Android. Il suffit ensuite d’allumer votre Mi 360° Home Security Camera 2K Pro et de la détecter avec votre smartphone ou tablette pour la configurer. Le Wi-Fi doit bien évidemment être activé et notez d’ailleurs que la compatibilité double bande (2,4 GHz/5 Ghz) est de la partie. De là, vous pourrez avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous, avec même la possibilité d’enregistrer les vidéos sur une microSD préalablement insérée dans la caméra. Il est également possible de passer par le cloud, mais il faut un abonnement.

Enfin, il faut savoir que la caméra s’inscrit parfaitement dans l’écosystème de Xiaomi et propose de faire la passerelle Bluetooth avec d’autres objets de la marque. Vous pourrez même afficher le retour vidéo sur votre Mi TV 4S, par exemple.

La surveillance avec d’autres marques réputées

Afin de comparer la Xiaomi Mi Home Cam 2K Pro avec d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de sécurité connectées en 2021.