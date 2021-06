Le puissant PC portable de Lenovo équipé d’une RTX 3060 chute à 999 €

Il faut généralement compter plus de 1 000 euros pour espérer acquérir une configuration de PC portable embarquant une carte graphique Nvidia GeForce RTX de la série 3000, mais pas aujourd'hui avec le Lenovo Legion 5 15ACH6H qui passe de 1 299 à « seulement » 999 euros grâce à un code promo sur Cdiscount.

Le Lenovo Legion 5 15ACH6H est un ordinateur portable orienté gaming avec une fiche technique suffisamment solide pour jouer à la majorité des jeux récents dans de bonnes conditions. Avec cette promotion, il devient même le laptop le moins cher du moment pour profiter de la puissance de la carte graphique RTX 3060 de Nvidia.

La fiche technique du Lenovo Legion 5 15ACH6H

Un écran LCD de 15,6 pouces compatible Nvidia G-Syn et FreeSync

Un processeur AMD Ryzen 5600H de dernière génération

Le combo Nvidia GeForce RTX 3060 + 8 Go de RAM

Un stockage de 512 Go via un SSD ultra rapide

Au lieu de 1 299 euros, le PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H est aujourd’hui disponible en promotion à « seulement » 999 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo LENOVOLIVE.

Il faut savoir que l’ordinateur portable n’a pas un système d’exploitation préinstallé. Vous pourrez alors choisir celui qui vous convient le plus.

Un PC portable pour jouer dans de bonnes conditions

La gamme Legion de Lenovo est bien encrée dans le monde du gaming grâce à des PC portables puissants et bien construits. La référence 15ACH6H ne déroge évidemment pas à la règle en embarquant une fiche technique qui permet de faire tourner tous les derniers jeux vidéo avec une qualité graphique réglée presque au maximum, sans entacher le framerate (le nombre d’images par seconde).

Pour cela, ce laptop embarque un processeur AMD Ryzen 5600H cadencé à 3,3 GHz de dernière génération déjà suffisamment puissant pour exécuter un grand nombre de tâches en simultané. Ajoutez à cela une puissante carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, un SSD ultra rapide de 512 Go et 8 Go de mémoire vive en DDR4, et vous avez là une véritable bête de course capable de lancer facilement Cyberpunk 2077, par exemple. Pour éviter la chauffe, Lenovo a également intégré un système de refroidissement à double canal particulièrement efficace, d’après la marque.

Un son immersif et une image sans déchirures

Pour jouer encore dans de meilleures conditions, vous pourrez par ailleurs profiter de la technologie Dolby Atmos directement incluse dans ce PC portable. Le son devient alors bien plus immersif pour vous faire rentrer pleinement dans votre partie. Vous profiterez enfin de vos contenus préférés sur une belle dalle IPS LCD de 15,6 pouces affichant une définition Full HD de 1 920 x 1 080 pixels et proposant un revêtement antireflet. De plus, cette dernière est compatible avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync pour éviter les déchirures de l’image.

Une connectique complète

D’après le constructeur, l’autonomie peut aller jusqu’à 7 heures, mais il ne faut pas en espérer autant d’un PC portable dédié au gaming, d’autant plus lorsque les composants demandent beaucoup de ressources en jeu. Comptez plutôt sur un petit 5 heures pour ne pas être déçu. Côté connectique, on retrouve 2 ports USB 3.1 Gen1 Type-A, 1 port USB 3.1 Type-C (avec fonction Displayport) et 1 port HDMI 2.0. Le Bluetooth 5.0 est aussi de la partie pour connecter des accessoires sans fil.

Quels sont les meilleurs laptop gaming ?

Afin de découvrir la concurrence de Lenovo dans le domaine, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer que nous recommandons en 2021.