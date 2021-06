Philips The One : le prix de ce TV 4K en 70 pouces est en forte baisse (-31 %)

Avec l'Euro, c'est le bon moment de changer son téléviseur. Le TV Philips The One de 70 pouces n'a jamais été aussi abordable que maintenant. En effet, ce modèle passe de 1 299 à 899 euros sur les sites de la Fnac et de Darty.

Aux côtés des géants que sont LG, Samsung ou Sony, Philips tente toujours de se faire une place dans le marché des téléviseurs. Lancé il y a 3 ans, The One a pour ambition de réunir tout le savoir-faire de la marque néerlandaise pour proposer une gamme unique dotée des meilleures technologies. Dans ce bon plan, nous mettons en avant un modèle de 70 pouces, le 70PUS8545, qui voit son prix chuter de 400 euros.

Les caractéristiques du TV Philips The One

70 pouces pour une diagonale de 178 cm

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Android TV intégré, avec Chromecast et Google Assistant

Le TV Philips The One 70PUS8545 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 899 euros sur le site de la Fnac et de Darty, soit plus de 30 % de remise immédiate. C’est un excellent prix pour un téléviseur de cette taille !

Un écran massif et lumineux

Ce téléviseur Philips The One étonne d’abord par sa taille : 70 pouces, soit une diagonale de 178 cm. Philips oblige, le système ambilight est embarqué et permet d’obtenir une projection lumineuse derrière le cadre — sur le haut et les deux côtés — en raccord avec la colorimétrie affichée par l’écran. Ce dernier est par ailleurs de type LCD par LED classique et doté d’une définition 4K UHD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Le traitement de l’image est assuré par le moteur P5 Perfect Picture de Philips qui a pour but de donner un rendu plus lumineux et aux couleurs plus profondes qu’une dalle LCD banale. Le téléviseur prend également en charge le HDR 10+ ainsi que le Dolby Vision, pour un contraste réaliste dans les films ou les jeux. Enfin côté son, The One profite d’une installation via 2 haut-parleurs à gamme étendue avec des basses profondes.

Android TV à la manœuvre

Philips a choisi d’inclure Android TV sur ces téléviseurs et ce modèle The One n’y fait pas exception. L’OS TV de Google permet de naviguer très facilement dans les menus du téléviseur, mais il permet surtout d’avoir accès au catalogue Google Play et ses centaines d’applications.

On peut notamment y retrouver les applications de services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video ou Disney+ mais aussi les applications de streaming musical comme Spotify ou Deezer. Chromecast étant intégré dans le système il est également possible de projeter l’écran de son téléphone afin de l’afficher sur le téléviseur très facilement.

Nos recommandations TV 4K HDR

Afin de comparer la solution Philips The One avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV 4K HDR en 2021.