Sony WH-CH700N : ce casque à réduction de bruit n’est qu’à 64 €

Trouver un casque audio sans fil à réduction de bruit active à un prix raisonnable n'est pas si simple. Il existe pourtant quelques références du côté des marques historiques, comme c'est le cas de Sony avec WH-CH700N qui est en ce moment à 64 euros au lieu de 99 euros sur Cdiscount.

Si vous cherchez un casque audio sans fil de qualité, vous avez sans doute déjà jeté votre dévolu vers le Sony WH-1000XM4, l’un des meilleurs casques de notre comparatif. Il est en revanche clair que le casque est assez onéreux et réservé à un public audiophile fortuné. Sony a pourtant d’autres modèles non sans qualité dans son catalogue et c’est le cas du WH-CH700N qui propose des prestations de bonne facture pour un prix bien plus contenu que le flagship de la marque japonaise. Il est d’ailleurs en ce moment en promotion avec pas moins de 35 euros de réduction.

Les caractéristiques du Sony WH-CH700N

La réduction de bruit

Le Bluetooth multipoint

L’autonomie de 35 heures

Au lieu d’un prix barré de 99 euros, le casque Sony WH-CH700N en coloris bleu et blanc est disponible à 63,78 euros sur Cdiscount.

Un casque confortable adapté au quotidien

Le casque Sony WH-CH700N est un modèle de type circum-aural doté d’un arceau en plastique souple, ce qui a pour but de rendre le casque léger. Les coussinets des oreillettes sont en similicuir et entourent les pavillons auditifs sans générer aucune pression sur les oreilles. De plus, ils sont rembourrés avec une mousse assez souple, mais épaisse afin de renforcer l’ergonomie une fois le casque posé sur la tête.

Du côté des commandes, les boutons de réglage ainsi que le microphone sont implantés sur l’oreillette droite du casque et permettent de prendre la main afin de passer des appels et prendre le contrôle de la lecture et du volume. Le casque est également compatible avec la technologie NFC afin de coupler son casque à son téléphone ou autre appareil compatible d’un simple rapprochement. Il incorpore aussi Google Assistant afin de réaliser des requetés directement avec la voix.

Un son de qualité et une bonne autonomie

Le casque Sony WH-CH700N est équipé de transducteurs dynamiques de 40 mm de diamètre et assure un son puissant et équilibré avec des basses dynamiques et sans distorsion. Sony a implémenté sa technologie propriétaire baptisée DSEE — Digital Sound Enhancement Engine — qui optimise la qualité de lecture des fichiers audio compressés comme le MP3 pour qu’ils soient rendus avec une meilleure précision et rondeur. Son système de réduction de bruit active permet de s’isoler du bruit ambiant par la simple pression d’un bouton présent sur le casque. De plus, il prend en charge les codecs SBC, AAC, aptX et aptX HD afin de garantir une excellente qualité de reproduction audio et une latence maîtrisée en mode sans fil.

Le casque intègre une batterie rechargeable dont l’autonomie peut atteindre 35 heures de lecture audio avec le Bluetooth et le système de réduction de bruit activés. La recharge rapide offre 60 minutes d’écoute en plus en seulement 10 minutes via le câble USB-C.

