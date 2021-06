129 euros, c’est le prix de la Samsung Galaxy Tab A 8″ pendant les soldes

Si vous souhaitez investir dans une tablette à un prix contenu, la Samsung Galaxy Tab A 8 pouces pourrait bien vous correspondre. Performante et dotée d'une bonne autonomie, cette tablette entrée de gamme est proposée avec un bon rapport qualité-prix. Elle est d'ailleurs disponible en promotion à 129 euros au lieu de 169 euros chez Darty et à la Fnac.

Après le lancement de sa tablette premium, la Tab S7, Samsung n’oublie pas les petites bourses et propose également des tablettes entrée de gamme. C’est le cas avec sa Galaxy Tab A7 qui profite du savoir-faire coréen avec un prix assez accessible, lequel est d’ailleurs aujourd’hui encore plus réduit grâce à cette promotion chez Darty ainsi qu’à la Fnac.

Les points positifs de la Samsung Galaxy Tab A

Son format compact avec sa diagonale de 8 pouces

Son autonomie confortable de 5 100 mAh

L’expérience utilisateur One UI sur tablette

Au lieu de 169 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab A8 est actuellement disponible en promotion à 129 euros sur le site Darty et celui de la Fnac.

Une tablette accessible à tous ?

En dépit de son prix et son positionnement « entrée de gamme », le design de la Galaxy Tab A 8″ n’a rien a envié aux tablettes plus premium de la firme coréenne. Elle aborde un design fin et élégant. On retrouve un look borderless mais qui a tout de même des bordures plus épaisses que sur la Tab S7. Grâce à ses dimensions restreintes et sa légèreté de 345 grammes, la Galaxy Tab A 8 » se tient bien en main et se glisse facilement dans votre sac.

Pour son modèle abordable, Samsung n’inclut malheureusement pas un écran AMOLED. La Tab A 8″ est construite autour d’une dalle TFT-LCD d’une diagonale de 8 pouces avec une résolution de 1 280 x 800 pixels. Pas d’inquiétude, la qualité d’affichage est bien présente pour tous types de contenus. Il y va de même pour le son, avec la présence de deux haut-parleurs pour une meilleure expérience.

Avec une bonne expérience utilisateur

Équipée du processeur Qualcomm SDM429 Quad core cadencé à 2 GHz, la Tab A 8″ vous permettra tous les usages classiques d’une tablette moderne : jouer à des jeux 2D disponibles sur le Play Store, regarder des vidéos, surfer sur le net ou les réseaux sociaux et tout ça sans aucune difficulté. De plus, elle possède un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins. De quoi en ravir certains qui peuvent être très vite limités avec 32 Go de stockage interne.

Lorsqu’on allume la tablette, on reconnaît bien évidemment l’interface One UI de Samsung qui est fluide, intuitive et s’adapte correctement au format. Vous retrouverez différentes applications préinstallées qui vont permettre de mieux configurer l’appareil pour plusieurs utilisateurs, comme la présence d’un contrôle parental pour les enfants, par exemple. Dans l’idée d’un usage familial, la Galaxy Tab A 8″ propose une caméra de 8 mégapixels au dos et une caméra selfie de 2 mégapixels. Une faible qualité, mais qui reste convenable pour converser en visio avec vos proches et réaliser quelques clichés à la volée.

Et une batterie endurante

Pour finir, côté autonomie, cette tablette petit format n’a pas à rougir avec sa batterie de 5 100 mAh. Avec une telle capacité, la batterie peut faire tenir l’appareil pendant au moins 2 jours en utilisation classique avant de tomber à 0 %. L’appareil présente aussi un port micro-USB et une prise jack 3,5 mm.

