La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est soldée à moins de 300 € sur Amazon

Pour l'achat d'une tablette, il n'y a pas que l'iPad comme choix. Côté Android, Samsung propose un large choix avec notamment des tablettes abordables sans pour autant lésiner sur la fiche technique. C'est le cas de la Galaxy Tab S6 Lite, une bonne tablette qui a la particularité d'être livrée avec un stylet. Elle est actuellement à 292 euros au lieu de 399.

Samsung est l’un des principaux acteurs du marché des tablettes tactiles. Le constructeur coréen propose une solution pour tous les budgets, en allant de l’entrée de gamme jusqu’à des produits plus premium. Avec la Tab S6 Lite, Samsung propose une version allégée de la Tab S6, avec de bons arguments sur le segment du milieu de gamme et un rapport qualité-prix qui devient encore plus intéressant grâce à cette réduction de plus de 100 euros durant les soldes d’été.

Les atouts de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Son design fin et léger

Un écran Full HD+ de 10,4 pouces

L’interface One UI pour tablette

Son autonomie généreuse de 7 040 mAh

Au lieu de 399 euros, la Tablette Samsung Tab S6 Lite (64 Go) est disponible en promotion à 292 euros sur le site Amazon.

Une tablette milieu de gamme élégante et performante

LaTab S6 Lite fait quelques concessions pour faire baisser la facture par rapport à un modèle premium et se concentre sur l’essentiel. Elle bénéficie de belles spécificités techniques pour un tarif qui reste accessible, par rapport à la concurrence. On retrouve un écran IPS LCD affichant une définition Full HD+ de ‎2 000x 1 200 pixels — un plaisir pour les yeux. Avec sa diagonale de 10,4 pouces, la tablette est très agréable pour visionner du contenu.

Avec son écran aux bordures peu épaisses, vous pourrez profiter d’une surface d’affichage plus grande pour une expérience encore plus riche. Son poids léger de 460 grammes et son épaisseur de 7 mm, la Tab S6 Lite est facile à transporter et vous accompagne partout lors de vos déplacements.

Avec une bonne expérience utilisateur

Côté puissance, la tablette embarque le SoC de la marque : l’Exynos 9611 épaulé par 4 Go de mémoire vive — le même qu’on retrouve que le Galaxy A51. Avec cette configuration, elle assure une expérience utilisateur fluide au quotidien, avec tout même quelques ralentissements pouvant intervenir, notamment avec les jeux 3D. Le S Pen inclus une expérience plus ergonomique à l’expérience et diverses possibilités pour le dessin ou la prise de notes, par exemple. Samsung a d’ailleurs aménagé un espace magnétique sur la tranche afin de ne pas perdre le stylet. La tablette tourne sous Android 10 et utilise l’interface One UI. Quant à sa capacité, elle est de 64 Go de stockage, mais un lecteur de cartes microSD est aussi de la partie, afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins, jusqu’à 1 To.

Accompagné d’un son immersif et d’un capteur photo correct

On apprécie également ses quatre haut-parleurs AKG, proposant un son particulièrement remarquable pour une tablette. Elle est donc idéal pour visionner du contenu en streaming de temps en temps. De plus, grâce à la technologie Dolby Atmos 3D, vous pourrez profiter d’une immersion totale.

Côté photo, la Galaxy Tab S6 Lite propose une caméra de 8 mégapixels au dos et une caméra selfie de 5 mégapixels. Une faible qualité, mais qui reste convenable pour converser en visio avec vos proches et réaliser quelques clichés à la volée. La tablette est capable même de capturer des vidéos en 1080p.

Sans oublier sa batterie endurante

Pour finir, côté autonomie, Samsung propose une grande batterie de 7 040 mAh jusqu’à 15 heures d’autonomie. Avec une telle capacité, la batterie peut faire tenir l’appareil pendant au moins 2 à 3 jours en utilisation classique. La Tab S6 Lite est compatible avec la charge rapide jusqu’à 15 W via USB-C, mais le bloc secteur n’est pas inclus. Il ne faudra pas être pressé, comptez presque 4 heures pour une charge complète — le passage de 0 % à 20 % s’effectue en 45 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Galaxy Tab S6 Lite.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Galaxy Tab S6 Lite.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphone, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.