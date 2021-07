Le picoprojecteur Xiaomi Mi Smart Compact a droit à 150 € de réduction pendant les soldes

Le Xiaomi Mi Smart Compact est un mini projecteur qui pourra s'intégrer dans tous les intérieurs grâce à son format très pratique. Il devient encore plus intéressant actuellement pendant les soldes, puisqu'il profite d'une réduction de 150 euros sur Darty, Boulanger et Amazon. Son prix passe ainsi de 599,99 euros à 449,99 euros chez ces trois marchands.

Bracelets connectés, smartphones, trottinettes… Xiaomi est sur tous les fronts en matière de Tech, alors il était naturel pour cette marque chinoise de faire une entrée remarquée dans le monde des picoprojecteurs – comprenez vidéoprojecteurs compacts. Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est donc une parfaite alternative pour ceux et celles qui souhaiteraient éviter un projecteur encombrant. Il pourra également tout à fait remplacer un téléviseur, d’autant que la qualité de l’image qu’il propose est plus que satisfaisante. Plutôt onéreux de base, ce Mi Smart Compact Projector devient un poil plus abordable grâce à une promotion de 150 euros.

Les points clés du Xiaomi Mi Smart Compact Projector

Un format mini

Android TV 9.0

Une définition Full HD et une luminosité élevée

Habituellement proposé à 599,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est actuellement affiché à 449,99 euros sur Darty, Boulanger et Amazon.

Un vidéoprojecteur qui ne prend pas de place

Comme mentionné précédemment, le picoprojecteur Xiaomi Mi Smart Compact adopte un format mini par rapport aux autres vidéoprojecteurs plus encombrants. Le modèle ne mesure ainsi que 15 cm de hauteur et 15 cm de profondeur, avec une largeur qui s’élève à 11,5 cm. De plus, avec son poids de 1,3 kg, il sera facilement transportable si vous souhaitez le déplacer chez vous, ou même l’emmener en vacances. Dans tous les cas, il ne fera certainement pas tache dans votre intérieur, puisqu’il a aussi l’avantage de présenter un design plutôt sobre et soigné.

Un mini home cinema des images Full HD et un audio bien présent

Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector nous fera profiter de couleurs bien vives grâce à ses LED quatre canaux, qui permettront également de bénéficier d’une luminosité bien plus élevée que sur les vidéoprojecteurs traditionnels. Résultat : des images bien claires, même sur une surface blanche. Côté résolution de l’image, on aura droit à du Full HD. Pour ne rien gâcher, les vidéos HDR10 pourront être décodées, pour un rendu lumineux encore plus fidèle et des contrastes bien définis.

Concernant la taille de l’image désirée, vous aurez le choix : reculez de 2 mètres, et vous obtiendrez une diagonale d’image de 80 pouces ; si le projecteur est situé à 3 mètres de la surface de projection, la taille grimpera à 120 pouces. Le son n’est pas en reste avec deux haut-parleurs de 5W qui délivreront un audio bien présent. Si cela ne vous suffit pas, vous pourrez évidemment connecter un système externe via le port jack 3,5 mm du Mi Smart Compact, ou encore via le Bluetooth.

Un petit vidéoprojecteur qui intègre Android TV

Ce picoprojecteur embarque Android TV 9.0, avec toutes ses applications phares qui l’accompagnent, comme les plateformes de streaming traditionnelles. Google Assistant sera aussi de la partie pour pouvoir lancer une appli à la voix. Enfin, concernant sa connectique, le Xiaomi Mi Smart Compact embarque un port HDMI, un port USB et une prise casque, comme annoncé plus haut. Notez en revanche que ce modèle se branche sur secteur et qu’il n’est pas doté d’une batterie.

Retrouvez le Xiaomi Mi Smart Compact Projector à 449,99 € sur Darty

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi Smart Compact Projector.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphone, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.