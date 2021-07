iRobot Roomba 692 : ce robot aspirateur est soldé à -50 % sur Amazon

iRobot est le leader sur le marché des robots aspirateurs. Le Roomba 692 n'est pas le meilleur de tous, mais, pour son prix, il vous facilitera grandement la vie au quotidien. On le trouve actuellement à 199 euros au lieu de 399 euros pour les soldes sur Amazon.

Le iRobot Roomba 692 est une référence entrée de gamme qui manque pourtant de fonctionnalités intelligentes pour ne plus trop se soucier de passer l’aspirateur à l’intérieur de son domicile. Il fait évidemment quelques concessions par rapport aux modèles plus premium, mais son rapport qualité-prix est vraiment très bon pendant les soldes d’été 2021.

Le iRobot Roomba 692 en quelques mots

Un robot aspirateur simple, mais efficace

De nombreuses fonctionnalités pour son prix

Sa compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant

Au lieu de 399 euros à son lancement, le iRobot Roomba 692 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 199 euros sur Amazon.

Dites adieu à la corvée de l’aspirateur

Le iRobot Roomba 692 n’est pas un robot aspirateur premium de la marque. De ce fait, les fonctionnalités sont un peu plus limitées que les autres, mais il est tout de même complet et diablement efficace pour son prix en promotion. La promesse de vous faciliter la vie au quotidien sera en tout cas garantie.

Tout d’abord, il nettoie votre intérieur intelligemment en 3 étapes afin de ne (presque) rien laisser traîner après son passage, que ce soit la poussière, les poils d’animaux ou d’autres plus gros débris. Il a la particularité de retenir vos habitudes de nettoyage pour devenir de plus en plus efficace au fil du temps. Il suggère même des nettoyages supplémentaires à certains moments, comme pendant la saison des allergies par exemple.

Moquette, carrelage ou parquet… rien ne lui résiste

Pour garantir une meilleure aspiration, sa tête de nettoyage adapte automatiquement sa hauteur en fonction de la surface, pour être aussi efficace sur de la moquette, du sol dur, type carrelage ou parquet, ou sur un tapis. On apprécie d’ailleurs la présence du capteur de poussières pour lui permettre d’insister à certains endroits en fonction de la saleté. D’autres capteurs sont également présents pour faciliter la navigation autour des objets et meubles de votre maison/appartement.

Ce robot aspirateur possède aussi une bonne autonomie, estimée à 60 minutes par passage. Il est en revanche destiné aux petites surfaces, car le Roomba 692 ne reprendra pas son travail là où il l’avait laissé après s’être entièrement rechargé pendant deux heures. On se réconforte toutefois avec sa compatibilité Google Assistant et Amazon Alexa pour le contrôler à la voix, ce qui idéal pour gérer rapidement les petits incidents du quotidien.

