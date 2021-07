Le nouveau coloris Pulse Red de la manette Xbox est en solde

Accompagnée par les nouvelles consoles Series X et S, cette manette est la nouvelle référence pour les joueurs Xbox, qui plus est compatible avec de nombreux autres supports. Disponible depuis quelques mois, le nouveau coloris Pulse Red connaît pour la première fois une réduction sur son prix est passe de 59,99 euros à 50,99 euros.

Cette manette pour Xbox Series reprend l’essentiel du design de l’ancien modèle tout en apportant plusieurs modifications intéressantes, comme un meilleur grip, une nouvelle croix directionnelle et un bouton Share bien pratique. Elle s’est déclinée en plusieurs coloris, dont le rouge au début de l’année et ce modèle profite justement des soldes pour baisser un peu son prix de base.

La nouvelle manette Xbox propose

Un bon confort en main

Un port USB Type-C pour la brancher

Une compatibilité avec Xbox, PC, Android et iOS

On retrouve habituellement la nouvelle manette sans fil Xbox au prix de 59,99 euros, mais à l’occasion des soldes d’été elle est aujourd’hui disponible en promotion à 50,99 euros à la Fnac, dans son coloris « Pulse Red ».

L’une des meilleures manettes pour jouer

Lancée à la fin de l’année 2020 pour accompagner les nouvelles consoles Xbox Series, la manette vient remplacer son aîné de la Xbox One. Elle ne change pas réellement la formule gagnante de base. On retrouve donc toujours la même forme agréable pour des heures de jeu sans crampes, mais avec un format légèrement réduit pour s’adapter encore plus à toutes les mains.

Quelques changements

Cette manette apporte toutefois son lot de nouveautés en matière de confort. En effet, la croix directionnelle est désormais remplacée par un D-pad circulaire, avec un relief pour les quatre directions principales. Sur cette nouvelle version, on a le droit à un nouveau grip à l’arrière pour améliorer la préhension. Quant aux gâchettes et aux sticks analogiques, ils disposent d’une surface antidérapante pour une meilleure prise en main.

Microsoft a choisi de s’inspirer de son concurrent Sony en intégrant la fonction « Share », ou partage en français via un bouton central. Vous serez donc en mesure de prendre rapidement une capture d’écran dans un jeu ou de sauvegarder les derniers instants d’une partie, ou bien encore partager les moments forts de vos sessions de jeux sur les réseaux sociaux. Cependant cette fonction n’est pas disponible sur PC.

La prise en charge sur divers supports

Cette manette est évidemment compatible sur de nombreux supports. Un de ces points forts est effectivement de fonctionner aussi bien sur console que sur PC et smartphone ou tablette, Android ou iOS. Elle peut se connecter facilement via son port USB-C ou en mode sans fil grâce à la connectivité Bluetooth ou bien à l’aide d’un dongle. Selon le constructeur, la manette est capable de tenir jusqu’à 40 heures de jeu.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test de la nouvelle manette sans fil Xbox.

