Il est possible d’obtenir une barre de son Samsung 2.1 pour moins de 90 €

La Samsung HW-K335 est une barre de son accompagnée d'un caisson de basse sans fil, qui propose une puissance de 130 W au total. C'est bien mieux que la plupart des haut-parleurs intégrés dans une TV, et aujourd'hui cela ne vous coûte que 88,19 euros.

La Samsung HW-K335 n’est évidemment pas le meilleur modèle de la marque, mais dans sa catégorie, elle l’est sûrement. Cette barre de son entrée de gamme est parfaite pour celles et ceux qui souhaitent profiter d’une meilleure expérience sonore lors des soirées ciné à la maison, sans y mettre le prix fort. Elle améliorera le son de votre téléviseur, grâce à son caisson de basses sans fil et son rendu 2.1 pour vraiment pas cher, grâce à ce code promo.

La barre de son HW-K335, en quelques mots

Des basses puissantes et profondes sur un modèle d’entrée de gamme ;

Un rendu sonore 2.1

Compatible Dolby Digital et Bluetooth

Généralement aux alentours des 150 euros, la barre de son Samsung HW-K335 est désormais disponible à 99,99 euros, mais en utilisant le code SAMS5, son prix chute à 88,19 euros sur Cdiscount.

La barre de son qui comblera les petits budgets …

La barre de son Samsung HW-K335 est peut-être loin des barres de son premium, mais elle reste l’une des meilleures sur le segment d’entrée de gamme, avec un rendu audio de bonne qualité. C’est la solution idéale si vous n’avez pas un gros budget pour améliorer le son de votre téléviseur. Pour cette tranche tarifaire, la fiche technique est intéressante : son caisson de basse sans fil délivre des basses puissantes et profondes, tandis que son rendu sonore 2.1 la rend bien plus performante que des enceintes TV. Une fois le câble optique branché à votre TV, tout est prêt et vous pourrez directement contrôler le son avec la télécommande vendue avec.

L’expérience sonore promet d’être immersive et de s’adapter en fonction du contenu, que ce soit pour les films, la musique, ou les jeux vidéo grâce au mode « Smart ». Pour favoriser l’immersion, le modèle HW-K335 propose une puissance totale de 150 W, avec une signature profonde marquée sur les basses. Certes, la barre de son ne propose pas de rendu natif Dolby Atmos, ni DTS:X, mais apprécie, qu’elle soit compatible avec le son en Dolby Digital qui va donner un effet surround.

Et trouvera sa place dans le salon

En dehors de ses performances, c’est une barre de son au look moderne avec lignes épurées et minimalistes. Elle est d’ailleurs plutôt compacte avec des dimensions de 90 x 5,3 x 7 centimètres pour se faire assez discrète devant votre téléviseur, sans risquer d’empiéter une partie de l’image. Elle ne fera certainement pas tache sous votre téléviseur et vous pourrez tout aussi bien la fixer au mur. Quant au caisson de basse, il sera séparé de la barre de son, mais étant sans fil, il pourra se synchroniser en un rien de temps.

Petit plus de la part de Samsung, elle est également compatible Bluetooth pour vous permettre de diffuser le son de votre téléphone dessus afin d’en faire une bonne enceinte connectée domestique. Enfin côté connectique, vous pourrez compter sur une entrée optique, mais pas de port HDMI sur cette barre de son.

