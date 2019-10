Les derniers écouteurs sans fil de Sony sont les meilleurs rivaux aux AirPods à ce jour.

Les nouveaux écouteurs WF-1000XM3, lancés en août au prix de 249 euros, sont rapidement devenus des références du secteur. Leur look sobre ne dévoile leurs capacités qu’une fois dans les oreilles : ces écouteurs proposent la suppression de bruit active, et surtout une meilleure stabilité et qualité sonore que leurs concurrents.

Grâce à leur puce Bluetooth intégrée, chacun des deux écouteurs établit sa propre connexion simultanée à votre smartphone. Cela signifie que vous pouvez utiliser l’un des écouteurs Sony seul pour écouter de la musique ou passer des appels vocaux pendant que l’autre est en cours de charge dans le boîtier. Cela signifie aussi que la latence est très faible, parfait pour ceux qui aiment jouer avec leur smartphone. Evidemment, la qualité audio des M3 dépasse facilement les AirPods, Jabra et autres Samsung Galaxy Buds.

Du côté de l’autonomie, elle est évaluée à six heures avec une seule charge et la suppression du bruit activée. Si vous l’éteignez, cela va jusqu’à huit heures. Avec le boîtier, vous avez au total 24 ou 32 heures d’autonomie, en fonction de l’activation ou non de la suppression du bruit. Si vous avez encore des questions, vous trouverez des réponses dans le test disponible à cette adresse.

La promotion est la suivante : 200,47 euros au lieu de 249,99 euros sur Amazon France. Une bonne affaire.

Retrouvez les M3 de Sony sur Amazon