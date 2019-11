Pour l’arrivée imminente des promotions liées au Black Friday, l’enceinte Ultimate Ears Boom 2 est aujourd’hui remisée à 59 euros sur Amazon, contre 109 euros habituellement. Une belle offre à placer sous le sapin !

Ultimate Ears n’est pas un acteur méconnu du marché, bien au contraire. Ses enceintes profitent d’un savoir-faire acquis depuis de longues années et l’UE Boom 2 ne déroge pas à la règle. Elle profite d’un son puissant pour sa petite taille et peut diffuser de la musique en toute circonstance (sous la pluie, dans la boue, même sous la neige) grâce à sa conception robuste. La bonne nouvelle ? Elle est aujourd’hui en promotion grâce au Black Friday.

L’enceinte UE Boom 2 en bref

Une conception robuste

Un son puissant à 360 degrés

Une autonomie confortable de 15 heures environ

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), l’enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 est disponible à 59 euros, soit une réduction de 50 euros sur son prix habituel.

L’enceinte UE Boom 2 en détail

D’un design sobre et élégant, l’Ultimate Ears Boom 2 profite surtout d’une solide conception. Elle est étanche, résistante aux chocs et conçue pour partir à l’aventure afin de fonctionner dans la boue, sous la neige, et dans d’autres conditions difficiles. Il est d’ailleurs très facile de la nettoyer avec de l’eau chaude et du savon.

Grâce à sa sonorisation à 360 degrés, cette enceinte Bluetooth délivre un son particulièrement puissant pour sa petite taille, avec des aigus et des basses plutôt bien gérées. On apprécie d’autant plus sa portée de 30 mètres en Bluetooth, ainsi que sa compatibilité avec la technologie NFC.

Enfin, elle offre une autonomie de 15 heures environ, bien assez pour passer vos playlists préférées lors d’une soirée.

