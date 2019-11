Les casques audio Marshall sont très populaires et possèdent de nombreux points forts. Avec la Black Friday Week, le Major 3 est à moitié prix et passe de 150 à 70 euros chez Cdiscount !

Vous êtes passé sur un téléphone qui a laissé tomber la prise jack ou vous avez juste envie de ne plus vous embêter avec des fils qui s’emmêlent ? Il est l’heure de passer à un casque Bluetooth. Ça tombe bien, durant cette Black Friday Week, le casque Marshall Major 3 BT est à 69,99 euros au lieu de 149,99 euros chez Cdiscount.

Le Marshall Major 3 BT en bref

Un design reconnaissable et réussi

Sans-fil

Bonne qualité de son

Le casque sans-fil Marshall Major 3 BT est disponible pour 69,99 euros au lieu de 149,99 euros chez Cdiscount.

Le Marshall Major 3 BT en détail

La marque Marshall s’est imposée comme l’une des marques les plus populaires pour les casques audios grand public. Premièrement grâce à leur design qui rappelle les « amplis » qui ont fait la renommée de la marque auprès des amateurs de musique. Se posant sur les oreilles sans vraiment les envelopper, le casque n’est pas désagréable à porter pour autant grâce à d’épais coussinets qui permettent d’éviter cette sensation durant laquelle les oreilles sont écrasées entre le casque et le front.

Le casque se contrôle avec un petit bouton sur l’oreillette gauche qui permet de passer les sons, de mettre pause, de répondre à un appel, etc. La technologie sans-fil utilisée est le Bluetooth aptX, et il offre une très bonne autonomie, estimée à environ 30 heures. Il est livré avec un câble jack pour l’utiliser sans Bluetooth et avec un câble Micro-USB pour le recharger.

