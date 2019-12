Bose Headphones 700 vs Sony WH-1000XM3 : le duel des promos

Amazon propose des promotions sur les deux meilleurs casques audio de cette fin d'année 2019 : le Bose Headphones 700 et le Sony WH-1000XM3.

Les deux meilleurs casques sans fil grand-public sont en promos actuellement chez Amazon. Difficile de choisir entre les deux casques, on va vous aider à choisir.

Si vous voulez absolument la meilleure annulation active du bruit, le Sony WH1000XM3 est un bon choix. Cependant, les deux casques audio ont des performances très proches.

Pour le confort, c’est difficile de les départager : on apprécie la mousse à mémoire de forme chez Sony et la possibilité de plier le casque pour le ranger dans son sac, par contre le Bose est plus confortable au niveau des oreilles. Pour l’autonomie, Sony est un poil meilleur, mais les deux casques ont une excellente autonomie au-dessus de 25 heures.

Pour aller plus loin

Sony WH-1000xM3 vs Bose Headphones 700 : lequel est le meilleur...

Pour la qualité sonore, c’est en fonction de vos goûts : la signature Sony est appréciée avec des basses plus imposantes, mais le Bose Headphones 700 a un son moins acéré. Même constat pour les fonctionnalités, Sony offre davantage de fonctions mais Bose a un meilleur support du Bluetooth qui facilitera le passage d’un appareil à un autre.

Les deux casques sont en promotions sur Amazon. 251,95 euros pour le Sony WH-1000XM3 en coloris noir grâce à un coupon de 28 euros, 272 euros pour la version argent. Attention, le coupon est valable est une fois que vous êtes à l’étape du paiement.

Le Bose Headphones 700 en coloris noir est à 287,95 euros également sur Amazon grâce à un coupon de 32 euros. Attention, le coupon est valable est une fois que vous êtes à l’étape du paiement.