Les écouteurs sans fil les moins chers des soldes 2020 sont les Xiaomi Redmi AirDots

Les Xiaomi Redmi AirDots sont des écouteurs sans fil déjà très abordables de base, mais on ne dit pas non à un prix encore plus réduit pendant les soldes d’hiver 2020. On les trouve aujourd’hui à 14 euros seulement sur Cdiscount, contre une vingtaine d’euros habituellement.

Ne jugez pas les Xiaomi Redmi AirDots pour leur petit prix, ce sont sans aucun doute les meilleurs écouteurs sans fil pas chers du marché. Certes, il ne faut pas s’attendre à une expérience sonore impressionnante, mais ils tiennent la route. Je les utilise depuis plus de 6 mois et ils fonctionnent toujours comme au premier jour.

En bref

Le rapport qualité/prix

L’autonomie généreuse avec le boîtier

Le Bluetooth 5.0 pour une connexion plus stable

La compatibilité avec Google Assistant

Pendant les soldes d’hiver 2020, il est possible d’obtenir les Xiaomi Redmi AirDots à 14 euros sur Cdiscount.

En savoir plus 👇

Les Xiaomi Redmi AirDots représentent l’entrée de gamme des écouteurs sans fil du constructeur chinois. Il propose un design simple en forme de capsule qui vient se glisser entièrement dans le creux des oreilles. Rien ne dépasse. On retrouve également des boutons pressoirs sur la surface extérieure des oreillettes pour lire/couper la musique ou répondre à un appel. En appuyant deux fois de façon successive, vous déclencherez l’assistant de Google pour utiliser ses services par le simple usage de votre voix.

Compatible Bluetooth 5.0, ces écouteurs sans fil bon marché profitent d’une connexion stable avec votre smartphone, tablette ou PC. La qualité sonore n’atteint pas celle des produits les plus premium, où les basses couvrent d’ailleurs un peu trop les aigus, mais l’ensemble reste très correct pour le prix. De plus, les bouchons en silicone permettent déjà de profiter d’une bonne isolation passive pour se couper un minimum des bruits environnants.

En ce qui concerne l’autonomie, elle est également satisfaisante. Avec le boîtier de charge d’une capacité de 300 mAh, les écouteurs sans fil peuvent être utilisés pendant 12 heures environ, à raison de 4 heures par recharge.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre prise en main des Xiaomi Redmi AirDots.

Ne ratez aucune offre des soldes d’hiver

Les soldes d’hiver 2020 durent du 8 janvier au 4 février 2020. Pour ne rater aucune offre, vous pouvez retrouver les offres des soldes d’hiver 2020 en direct ou consulter notre notre page dédiée aux soldes d’hiver. Elle regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter Frandroid Bons Plans et la page Facebook Frandroid Bons Plans.