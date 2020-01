Les AirPods Pro d’Apple ont eux aussi droit à une remise pendant les soldes 2020

Les AirPods Pro, aka les nouveaux écouteurs sans fil avec annulation de bruit d’Apple, profitent d’une belle réduction pendant les soldes d’hiver 2020. Amazon les propose en ce moment à 251 euros au lieu de 279 grâce à un coupon promotionnel temporaire. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Apple est arrivé à la fin de l’année 2019 avec un nouveau modèle d’écouteurs sans fil pour concurrencer les nombreuses solutions à réduction de bruit déjà existantes. Leur nom ? AirPods Pro, tout simplement. Ils sont d’ailleurs déjà affichés à prix réduit pour les soldes d’hiver 2020 malgré leur récente commercialisation.

En bref

Le design intra-auriculaire

La réduction de bruit active efficace

Son mode transparence particulièrement bluffant

Une autonomie estimée à 24 heures avec le boîtier de charge

Au lieu de 279 euros, les Apple AirPods Pro sont aujourd’hui disponibles à 251 euros sur Amazon grâce à un coupon promotionnel d’un montant de 27,90 euros. Ce dernier est à valider sur la fiche produit avant de passer la commande.

Si, par la suite, l’offre n’est plus disponible ou n’est plus au même prix, nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessous pour découvrir d’autres offres pour les Apple AirPods Pro.

En savoir plus 👇

Les nouveaux AirPods tagués de la mention « Pro » reprennent globalement le design true wireless des anciens modèles, mais quelques différences subsistent. Tout d’abord, on peut se rassurer en se disant qu’ils ne ressemblent finalement pas tant que ça à un sèche-cheveux, même si la tige est en effet plus courte et la tête bien plus ovale qu’auparavant. Ensuite, la grosse différence vient de leur format intra-auriculaire, une grande première pour Apple. Ça plait ou ça ne plait pas, mais ils bénéficieront normalement d’une bonne isolation passive.

Ils sont par ailleurs les premiers écouteurs sans fil du constructeur à bénéficier d’un système de réduction de bruit active. À l’instar des Sony WF-1000X M3 ou des Huawei FreeBuds 3, ils intègrent eux aussi des microphones à l’extérieur pour analyser les bruits ambiants afin de réduire, autant que faire se peut, les parasites lors de l’écoute. D’autres fonctionnalités pratiques viennent également garnir le tableau, comme l’égalisation adaptative pour adapter le son en fonction de la forme de vos oreilles ou encore le mode transparence pour entendre les bruits qui vous entourent.

En 2019, Apple a largement amélioré l’autonomie de ses produits, ce qui nous a agréablement surpris sur les nouveaux iPhone 11, par exemple. Les AirPods Pro ne dérogent pas à la règle et offrent une endurance bien au-dessus de ses prédécesseurs. Avec le boîtier de recharge (compatible charge sans fil), les écouteurs proposent une autonomie totale de 24 heures selon le constructeur, à raison de 4h30 d’écoute par recharge.

Bien évidemment, ils sont toujours compatibles avec l’appairage automatique d’un iPhone et le « Dis Siri » pour appeler l’assistant sans passer par le téléphone. De plus, ils sont certifiés IPX4 pour garantir une étanchéité à la sueur et sous la pluie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test des Apple AirPods Pro.

