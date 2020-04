Les AirPods Pro d’Apple sont aujourd’hui à un excellent prix

Les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro profitent actuellement d'un coupon promotionnel et passe de 279 à 229 euros seulement. Une belle offre pour un produit vendu et expédié par Amazon. Rue Du Commerce s'est également aligné sur ce tarif.

Pour un premier pas vers la réduction de bruit active, il faut avouer qu’Apple ne s’est pas loupé avec ses AirPods Pro. Ils font aujourd’hui sans aucun doute partie des meilleures références du marché, aux côtés des Sony WF-1000XM3. La bonne nouvelle ? Ils sont à prix réduit chez un revendeur français.

En bref

Une autonomie confortable

Une réduction de bruit active efficace

Les nombreuses fonctionnalités liées à iOS

Les Apple AirPods Pro sont aujourd’hui affichés à 279 euros sur Amazon, soit le prix de base. Cependant, un coupon promotionnel de 31 euros à activer sur la page produit (voir image ci-dessous) permet d’obtenir ladite réduction qui s’applique directement dans le panier. Les écouteurs sans fil d’Apple passent alors à 229 euros seulement.

Ce tarif est également disponible sur Rue Du Commerce avec le code « PRO-50 ».

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, les AirPods Pro sont les premiers écouteurs sans fil de la firme de Cupertino à bénéficier d’un système de réduction de bruit active. Pour cela, ils intègrent des microphones à l’extérieur des oreillettes pour analyser les bruits ambiants et de réduire les parasites lors de l’écoute. Ça ne vaut pas l’efficacité d’un casque, mais le résultat est déjà très bluffant.

Ils vont même encore plus loin en proposant d’autres fonctionnalités (exclusives à iOS) comme l’égalisation adaptative pour adapter le son en fonction de la forme de vos oreilles ou encore le mode transparence pour entendre les bruits qui vous entourent — l’inverse de la réduction de bruit. De plus, ils sont certifiés IPX4 pour garantir une étanchéité à la sueur et sous la pluie.

Apple a également amélioré l’autonomie en comparaison des AirPods 2. Ils offrent une endurance de plus de 24 heures (contre 20h pour l’ancien modèle) avec son boîtier, à raison de 4h30 d’écoute par recharge. Notez enfin qu’ils sont compatibles avec la charge sans fil. Pensez à bien cocher le coupon de 31 euros pour profiter de la promotion, il est appliqué au moment du paiement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des AirPods Pro.

