Le prix de l’excellent casque sans fil Bose Headphones 700 est en baisse

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Bose Headphones 700 fait tout simplement partie des meilleurs casques sans fil à réduction de bruit du marché. C’est le top du top pour vos oreilles, aujourd’hui accessible avec presque 100 euros de réduction sur son prix d’origine.

En bref

Une réduction de bruit bluffante

L’autonomie entre 20 à 30h

La signature sonore Bose

Bluetooth multipoints

Pour en savoir plus 👇

Le Bose Headphones 700 adopte un nouveau design par rapport aux anciens modèles. Il commence par gagner en finesse grâce à son arceau bien différent du QC 35 II. L’articulation ne se fait d’ailleurs plus au niveau des bras, mais par un système de pivot au niveau des oreillettes pour régler la hauteur et l’inclinaison. De plus, le revêtement en mousse est remplacé par du silicone et les boutons physiques sont également supprimés pour laisser place à des zones tactiles de contrôle.

Il arrive même à faire mieux que son prédécesseur au niveau de la réduction de bruit. Il propose 11 niveaux de réduction du bruit ambiante, de 0 à 10, réglables depuis l’application dédiée ou directement via le casque. Le résultat est clairement bluffant, largement au niveau de son rival le WH-1000XM3.

En ce qui concerne la qualité audio, elle est évidemment au rendez-vous, toutefois avec la célèbre signature marquée de Bose sur les médiums, qui plait ou ne plait pas d’ailleurs. Le Bose Headphones 700 embarque également quelques fonctionnalités bien pratiques au quotidien, pour ne citer que le support du Bluetooth multipoints par exemple.

Enfin, son autonomie est plus que correcte. Elle est estimée à une vingtaine d’heures en mode sans fil et avec réduction de bruit activée, et près de 30 heures sans. De plus, il se recharge rapidement via son port USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Bose Headphones 700 dans nos colonnes.

Notre guide d’achat

