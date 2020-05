Jabra Elite 75T : ces écouteurs sans fil sont en forte promotion pour les French Days

Avec les Elite 75T, Jabra a su apporter suffisamment d’améliorations pour livrer une nouvelle génération d’écouteurs sans fil Bluetooth de bonne facture. Et à l’occasion des French Days, les Jabra Elite 75T bénéficient d’une promotion bienvenue puisque leur prix dégringole à 143 euros au lieu de 175 euros.

Lors de leur arrivée sur le marché en fin d’année dernière, les écouteurs sans-fil Jabra Elite 75T ont eu la lourde tâche de succéder aux très bons Jabra Elite 65T. Un défi qu’ils ont relevé avec brio, grâce notamment à une amélioration du confort, de l’autonomie et de l’expérience utilisateur. Il ne manquait plus qu’un bon prix à ces écouteurs intra-auriculaires, et ce sont les French Days qui l’amènent. En effet, les Jabra Elite 75T voient leur ticket d’entrée chuter de 20%.

En bref

Une bonne isolation passive

Particulièrement confortables

Une autonomie améliorée

Les écouteurs sans-fil Jabra Elite 75T passent à 143 euros au lieu de 179 euros via Acheter sur Google grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20.

La génération précédente, les Jabra Elite 65T profitent également de French Days puisque vous pouvez les dénicher à 99 euros chez la Fnac.

Pour en savoir plus 👇

De par leur taille (21,9 x 19,4 x 16,2 mm) et leur poids (3g), les Jabra Elite 75T se font plus petits que leurs prédécesseurs, les Jabra Elite 65T, ce qui se traduit par un confort accru à l’usage. Ils sont agréables à porter et n’ont pas la fâcheuse tendance à bouger, même lors d’une écoute prolongée. De plus, comme ils sont certifiés IP55, ces écouteurs intra-auriculaires résistent aux légères éclaboussures, à la sueur et à la poussière. Compatible avec le Bluetooth 5.0, les Jabra Elite 75T sont également simples à prendre en main et à configurer.

Des progrès ont également été faits au niveau de l’autonomie. Le constructeur danois promettait jusqu’à 7h30 d’écoute en une seule charge, une estimation qui s’est révélée correcte lors de notre test. Qui plus est, le boîtier des Jabra Elite 75T fournit 2 charges et demies lorsque sa batterie est pleine. Une petite prouesse pour des écouteurs dont la taille a été réduite de 20%. Si le boîtier est passé à l’USB Type-C, il n’est en revanche toujours pas compatible avec la charge rapide ou sans fil.

Comme pour la génération précédente, les Jabra Elite 75T délivrent une bonne qualité audio, notamment dans les aigus. Veillez cependant à faire un tour dans les paramètres pour ajuster les réglages, la configuration par défaut étant perfectible. La latence entre les écouteurs qui pouvait toucher les Jabra Elite 65T a par ailleurs été corrigée. Sans oublier la réduction de bruit passive de bonne facture qui atténue suffisamment les bruits ambiants pour que vous puissiez profiter de votre musique sereinement.

Pour en savoir encore plus, nous vous invitons à lire le test des Jabra Elite 75t dans nos colonnes.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Jabra Elite 75t.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.