Bose QC 35 II : la réduction de bruit à petit prix grâce à une forte promotion

Le casque sans fil Bose QuietComfort 35 II profite aujourd'hui d'une belle promotion, mais avec des stocks limités. On le trouve actuellement avec une réduction de 170 euros sur Cdiscount, le faisant passer de 379 à seulement 209 euros.

Si vous recherchez un bon plan pour acquérir un casque sans fil à réduction de bruit efficace et pas trop cher, c’est vers les anciennes références haut de gamme qu’il faut se tourner. Le Bose QuietComfort 35 II est aujourd’hui remplacé par le récent Headphones 700, mais il n’en demeure pas moins un très bon casque audio bourré de fonctionnalités pratiques. D’autant plus avec une réduction de 170 euros sur son prix d’origine.

En bref

La réduction de bruit encore efficace en 2020

L’autonomie confortable en mode sans-fil ou filaire

La compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

Au lieu de 379 euros à son lancement, le casque sans fil Bose QC 35 II est aujourd’hui disponible à seulement 209 euros sur Cdiscount. Les stocks sont affichés comme étant limités à seulement 200 exemplaires.

Comme dit précédemment, le Bose QuietComfort 35 II fait désormais partie des anciennes références premium du fabricant, mais il n’a rien perdu de sa superbe en 2020. La qualité du son Bose est évidemment au rendez-vous et le système de réduction de bruit active reste particulièrement efficace malgré les améliorations que propose le Bose Headphones 700.

On retrouve tout de même différents niveaux de réduction pour que le casque s’adapte au mieux à l’environnement qui vous entoure. Tout est paramétrable depuis l’application mobile Bose Connect (disponible sur iOS et Android), avec même la possibilité de bidouiller des égaliseurs afin de régler le son selon votre envie. Google Assistant et Amazon Alexa sont également de la partie pour répondre à toutes vos questions.

Il profite ensuite d’une autonomie confortable au quotidien. Le constructeur annonce environ 20 heures d’autonomie en mode sans-fil avec la réduction de bruit active, et le presque double en mode filaire. De plus, il se recharge rapidement via son port USB-C si vous avez besoin de lui redonner un petit coup de jus.

Notez enfin que le QC 35 II adopte la forme circum-aural pour englober totalement vos oreilles à l’intérieur des coussinets.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Bose QuietComfort 35 II.

