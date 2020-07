30 % de réduction pour les écouteurs sans fil de Sony dédiés aux basses

Les Sony WF-XB700, lancés cette année, sont connus pour avoir un son plus "basseux" que la concurrence. Ils sont actuellement en promotion à 99 euros (au lieu de 150 euros) sur Amazon.

Les Sony WF-XB700 sont les écouteurs sans fil milieu de gamme du constructeur japonais. Dans ce secteur, on ne retrouvera pas de réduction de bruit active, mais des basses prononcées et précises. Si c’est votre façon d’écouter de la musique, notez qu’ils sont justement en promotion.

En bref

La qualité audio Sony

Une technologie Extra Bass

Une autonomie très confortable

Les Sony WF-XB700, vendus 150 euros à leur lancement, sont désormais disponibles à 99 euros sur Amazon dans leur version noire.

Vous pouvez également obtenir la version bleue des WF-XB700 à 99 euros sur Boulanger.

En savoir plus👇

Les Sony WF-XB700 sont les écouteurs milieu de gamme du constructeur. De ce fait, ils ne bénéficient pas de la réduction de bruit des Sony WF-1000XM3. En revanche, l’expertise de la marque japonaise dans l’audio permet à ces écouteurs de profiter d’une très bonne qualité sonore. Sur ce modèle, les basses sont volontairement prononcées, mais précises, et elles ne viendront pas pour autant englober les médiums.

Avec leur design quelque peu particulier, les Sony WF-XB700 tiennent bien dans l’oreille et, malgré l’absence de réduction de bruit, profitent d’une très bonne isolation passive. Ils sont en plus certifiés IPX4, les rendant résistants aux éclaboussures, mais aussi à la sueur. Entre la technologie Extra Bass et cette certification, ces écouteurs pourront être vos meilleurs compagnons lors d’intenses séances de sport, par exemple.

Côté autonomie, rien à craindre. Les Sony WF-XB700 peuvent tenir jusqu’à 9 heures consécutives et leur boîte de rangement leur permet de récupérer sans souci un nouveau cycle de charge. Cette dernière se branche d’ailleurs via USB-C, mais ne supporte pas la recharge sans fil par induction.

Pour conclure, on se retrouve alors avec des écouteurs volontairement « basseux », au design particulier, mais bien fini, résistants aux éclaboussures et très autonomes. Vous profiterez donc d’une belle fiche technique pour un prix tout à fait raisonnable.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs écouteurs true wireless en 2020.