B&O : « l’excellence sonore » dès 99 € avec ces écouteurs sans fil

Bang et Olufsen, marque audio danoise haut de gamme, lançait ses premiers écouteurs true wireless en 2017. Ils sont toujours d'actualité avec leur excellente qualité audio et sont aujourd'hui en forte promotion à la Fnac.

À l’arrivée de la première génération de Airpods, les constructeurs audio ont décidé d’étendre le marché des true wireless. Toutes les marques s’y sont mises, comme Bang & Olufsen avec ses excellents B&O Play E8. Ces derniers profitent d’ailleurs d’une forte promotion à la Fnac.

En bref

Des écouteurs confortables

La qualité audio est excellente

Un design premium digne de Bang & Olufsen

Initialement lancés à 299 euros, les B&O Play E8 sont aujourd’hui disponibles à 99 euros à la Fnac. Une belle réduction de 200 euros pour des écouteurs développés par des spécialistes de l’audio.

Pour en savoir plus👇

Bang & Olufsen est une marque danoise spécialisée dans la fabrication d’appareils audios haut de gamme. Depuis presque une centaine d’années, Bang & Olufsen a acquis une expertise précise et complète dans ce secteur. En plus des performances, la marque accorde une grande importance au design de leurs produits.

Lancés en 2017, les B&O Play E8 sont des intra-auriculaires true wireless. La première chose remarquable, c’est la qualité de fabrication du produit. Le boitier des écouteurs arbore un revêtement sobre et chic estampillé B&O sur la face supérieure. Les intras sont très confortables et sont d’ailleurs certifiés IPX4, c’est-à-dire résistant aux éclaboussures.

Les B&O Play E8 ont été confectionnés (à l’époque) dans le but de proposer la meilleure qualité audio possible dans de si petits appareils. Il faut croire que cela a fonctionné : les écouteurs de B&O profitent d’une excellente qualité audio. Ils proposent un son clair et mettent légèrement en avant les aigus.

Au-delà d’une excellente écoute, les E8 proposent des réglages audios via l’application dédiée Beoplay (pour iOS et Android). Il est alors possible de sélectionner des préréglages en fonction de ce que vous écoutez pour profiter d’une meilleure écoute au quotidien.

Enfin, les écouteurs proposent une autonomie de 4 heures consécutives. Le boitier de recharge permet quant à lui d’offrir 8 heures de plus. Datant de 2017, l’USB-C n’était pas aussi répandu qu’il l’est aujourd’hui, on se contentera donc d’une recharge par microUSB. Dommage.

En bref, même commercialisés il y a trois ans, les B&O Play E8 sont toujours aussi actuels, notamment grâce à une qualité de fabrication premium et un son très riche. Pour 99 euros, le rapport qualité/prix est remarquable.

