Les excellents Sony WF-1000XM3 chutent à un très bon prix pour les soldes

Les Sony WF-1000XM3 font partie des meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit du marché. Ils se négocient en ce moment sur Rakuten à 162 euros pour les soldes, contre 249 euros habituellement.

On le répète : les Sony WF-1000XM3 sont sans aucun doute les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit du marché. Autonomie, qualité, design… le constructeur japonais y a mis tout son savoir-faire et rend une excellente – voire la meilleure -copie avec ces intra-auriculaires. En plus, ils sont en promotion à l’occasion des soldes.

En bref

Une réduction de bruit remarquable

Une qualité sonore excellente

Une très bonne autonomie

Vendus 250 euros à leur lancement, les Sony WF-1000XM3 sont aujourd’hui disponibles à 162 euros sur Rakuten. Une belle réduction pour, encore une fois, les meilleurs écouteurs à réduction de bruit du marché.

Pour en savoir plus 👇

C’est assez simple, les WF-1000XM3 sont les écouteurs sans fil haut de gamme de la marque japonaise. Ils profitent alors du meilleur de l’expertise de Sony, jusque dans le design. Même si on peut les trouver massifs au premier abord, ces intra-auriculaires se glissent très bien dans l’oreille et s’adaptent avec ses différents embouts. Sur le long terme, ils restent aussi confortables et ne procurent presque aucune sensation de gêne.

La qualité audio est d’ailleurs plutôt bonne avec un son équilibré et des basses évidemment moins marquées que sur le casque Sony WH-1000XM3. Elle dépasse même la qualité des AirPods Pro sur certains points. On peut également se rendre dans l’application dédiée Sony Headphones Connect (disponible sur iOS et Android) pour configurer l’égaliseur en fonction des ses préférences.

Si elle n’est pas aussi bonne que sur un casque faute de place, la réduction de bruit active des Sony WF-1000XM3 est tout simplement bluffante pour de si petits appareils. Dans le métro, dans le train ou même dans la rue, on peut enfin écouter sa musique avec des écouteurs sans avoir à monter le son au maximum.

En plus de cette excellente fiche technique, l’autonomie est elle aussi au rendez-vous. Les écouteurs peuvent tenir entre 6 à 8 heures et jusqu’à 32 heures avec le boîtier, selon votre utilisation. Lors de notre test, Manu a pu les utiliser pendant environ 28 heures avec une utilisation mixte (avec et sans réduction de bruit). Seul bémol : pas de charge sans fil, mais tout de même une connectique USB-C pour la charge rapide.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter notre test des Sony WF-1000XM3.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les WF-1000XM3.

