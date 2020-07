Le Bose Headphones 700 a attendu les soldes pour enfin passer sous les 300 €

Le Bose Headphones 700 profite de très fortes promotions en ce moment. On peut le retrouver à 293 euros via Acheter sur Google au lieu de 380 à son lancement. Il est même encore moins cher sur Rakuten.

Si le Sony WH-1000XM3 est un casque à réduction de bruit indémodable, le Bose Headphones 700 est son plus grand concurrent. La marque américaine propose dans ce casque l’une des meilleures réductions de bruit du marché. En plus, il est en promotion pour les soldes d’été 2020.

En bref

Une des meilleures réductions de bruit

Une qualité sonore excellente

Une très bonne autonomie

Le Bluetooth multipoint

Au lieu de 380 euros à son lancement, le Bose Headphones 700 est actuellement disponible à 293 euros via Acheter sur Google grâce au code PROMOJUILLET8. Une très belle promotion pour l’un des meilleurs casques du marché.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, en l’occurrence c’est Darty qui vend et expédie ce Bose Headphones 700. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Sur Rakuten, il atteint même les 269 euros. C’est inédit !

Pour en savoir plus 👇

Avec son Headphones 700, Bose renouvelle la gamme de ses casques sans fil à réduction de bruit, et on peut dire que c’est réussi. Si le QC35 II était déjà très bon, la marque rend une copie encore meilleure avec un design entièrement revisité. Il s’affine tout d’abord et gagne en élégance. L’articulation ne se fait d’ailleurs plus au niveau des bras, mais par un système de pivot qui règle la hauteur et l’inclinaison. Ce casque ne reprend pas non plus tous les boutons physiques de l’ancien modèle et laisse place à deux surfaces tactiles.

Si son prédécesseur avait de plus en plus de mal à concurrencer les casques de Sony au niveau de la réduction de bruit, le Bose Headphones 700 s’améliore et en propose une très performante, réglable de 11 façons différentes. Cette isolation active est en effet configurable via l’application Bose Connect disponible sur iOS et Android. La qualité sonore est quant à elle typique des produits de Bose. On retrouve sans surprise des basses prédominantes. Ça plait ou ça ne plait pas, mais cette emphase a le mérite de rendre un son chaleureux.

On retrouve aussi d’autres fonctionnalités intéressantes avec l’application Bose Connect, comme configurer Google Assistant ou Amazon Alexa, ou encore choisir les actions de l’appui long sur la surface tactile. La plus intéressante de toutes est sans aucun doute le Bluetooth multipoint, pour être connecté à différents appareils simultanément (smartphone, tablette, PC, etc.).

Enfin, le Bose Headphones 700 jouit d’une autonomie confortable de 20 heures annoncée par le constructeur. Nous avons toutefois réussi à tenir près de 30 heures avec la réduction de bruit activée lors de notre test. Autre nouveauté pour ce casque, Bose a enfin intégré un port USB-C pour recharger le casque rapidement, où 15 minutes suffisent pour 3,5 heures d’écoute.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter notre test du Bose Headphones 700.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Bose Headphones 700.

