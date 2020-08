Le casque sans fil Bose QC 35 II chute au prix inédit de 189 euros

En matière de qualité sonore et de réduction de bruit active, le casque sans fil Bose QuietComfort 35 II reste une référence incontournable. Rakuten le propose aujourd'hui au prix inédit de 189 euros.

Malgré le succès du plus récent Bose Headphones 700, son prédécesseur, le Bose QuietComfort (QC) 35 II reste un casque sans fil au rapport qualité-prix très intéressant. D’autant plus lorsqu’il bénéficie de bonnes réductions, comme actuellement avec pas moins de 190 euros de réduction par rapport à son prix de lancement.

En bref

Une bonne autonomie sans fil

Une excellente réduction de bruit active à prix plus doux

Compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant

Le casque sans fil Bose QC 35 II noir est aujourd’hui disponible à seulement 189 euros sur Rakuten, contre 379 euros à son lancement. De plus, vous recevrez 19 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Commercialisé en 2017, le Bose QC 35 II n’a pourtant pas grand chose à envier à ses concurrents plus modernes. La qualité sonore de la marque et la réduction de bruit active sont encore tout à fait au niveau. L’adaptabilité à son environnement grâce à un niveau de réduction ajustable via l’application Bose connect est très appréciable.

Le Bose QC 35 II intègre également Google Assistant et Amazon Alexa. Pour l’activer, il suffira d’appuyer sur le bouton Action et de commencer à parler pour profiter des fonctionnalités des assistants virtuels (comme gérer des tâches quotidiennes ou simplement diffuser une musique particulière).

Niveau autonomie, Bose l’estime à environ 20 heures en mode sans-fil avec la réduction de bruit active. Comptez le double en mode filaire. Toujours selon le constructeur, la charge rapide via son port USB-C permettra d’obtenir 2h30 d’écoute supplémentaires en seulement 15 minutes.

Enfin, le Bose QC 35 II est conçu avec des matériaux résistants aux chocs, mais le confort n’a pas été négligé pour autant. Grâce à sa forme circum-aurale qui englobe totalement les oreilles, son arceau réglable et ses coussinets doux, ce casque s’adaptera à chaque morphologie.

