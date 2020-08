Le nouveau casque Sony WH-1000XM4 est déjà moins cher grâce à ce code promo

Le Sony WH-1000XM4 vient tout juste de sortir et il est déjà en promotion. Il se négocie à 360 euros au lieu de 379 via Acheter sur Google.

Il était très attendu, le Sony WH-1000XM4 est enfin lancé depuis moins d’une semaine et apporte quelques nouveautés très intéressantes. En tous cas, il n’aura pas fallu longtemps au successeur de l’excellent XM3 pour profiter d’une première promotion grâce à un code promo.

En bref

Une réduction de bruit améliorée

Le mode Speak-To-Chat

Le Bluetooth multipoint

Lancé il y à moins d’une semaine à 379 euros, le casque sans fil Sony WH-1000XM4 est déjà en promotion via Acheter sur Google avec le code PROMOAOUT. On peut désormais le retrouver à 360 euros.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne. En l’occurrence, c’est Darty qui vend et expédie ce Sony Wh-1000XM4. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Pour en savoir plus 👇

Le Sony WH-1000XM3 était déjà le meilleur du marché et se classait même légèrement devant le Bose Headpohones 700 selon notre comparatif. Son successeur, le XM4, ne perd aucune des qualités de son prédécesseur comme, tout d’abord, son design. On ne pourrait presque pas les différencier tant ils se ressemblent, seul le petit logo NFC n’est plus imprimé, mais désormais gravé dans le plastique du XM4. Bref, le design est donc le même : sobre, efficace et confortable.

Du côté de la réduction de bruit et de la qualité audio, celles-ci devraient reprendre les acquis du XM3 avec quelques améliorations selon Sony. Il faudra cependant attendre notre test pour savoir si des différences sont notables sur ces deux points. Toutefois, la réduction de bruit et le rendu sonore étaient déjà parmi les meilleurs du marché, il est peu probable que le XM4 soit moins bon.

Le Sony WH-1000XM4 a tout même quelques nouveautés très intéressantes. Il embarque désormais un mode appelé Speak-To-Chat, une sorte d’équivalent du mode Quick Attention du XM3, mais en automatique. Concrètement, lorsque ce mode est activé, il suffira de commencer à parler pour que le casque baisse la musique et coupe la réduction de bruit afin d’entendre la réponse de son interlocuteur. Autrement, le Sony embarque enfin le Bluetooth Multipoint, vous pourrez connecter jusqu’à deux appareils simultanément et passer de l’un à l’autre sans avoir à reconnecter le casque dans les réglages.

Le XM4 conserve également les autres fonctionnalités de son prédécesseur, notamment celles de l’application Sony Headphones Connect disponible sur iOS et Android. On retrouvera ainsi l’égaliseur pour régler plus précisément le rendu sonore ou encore les 20 niveaux de réduction de bruit possibles.

Côté autonomie, le WH-1000XM4 pourra tenir environ 30 heures loin du chargeur. La recharge rapide est quant à elle toujours au rendez-vous, on pourra regagner 5 heures d’écoutes en seulement 10 minutes de charge. Notez enfin que le XM4 est toujours compatible Google Assistant, Amazon Alexa et Siri.

