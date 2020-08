Le casque Arctis Pro + GameDAC de SteelSeries tombe sous les 200 euros

Parmi les casques filaires haut de gamme dédiés au gaming, l'Arctis Pro + GameDAC de SteelSeries figure en bonne place. Il bénéficie aujourd'hui d'une réduction sur Amazon, qui le fait passer de 279 à 199 euros.

Sobre à l’extérieur, riche à l’intérieur : voici comment on pourrait qualifier ce casque Artics Pro + GameDAC, la référence haut de gamme de la marque SteelSeries. Ajoutons son prix qui chute en dessous des 200 euros, le rendant plus abordable que d’habitude.

En bref

De nombreuses fonctionnalités

DAC inclus

Confortable et très bien fini

Habituellement disponible à 279 euros, le casque Artics Pro + GameDAC de SteelSeries tombe à 199 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

La qualité de fabrication du casque gamer Arctis Pro + GameDAC de SteelSeries saute aux yeux : un design noir mat sobre, un arceau en acier inoxydable, des charnières en aluminium et une touche lumineuse avec un liseré éclairé sur les bordures des écouteurs. Ces derniers sont recouverts d’une mousse bien confortable, même si elle pourra donner chaud au bout d’un certain temps. Pour adapter le casque à votre morphologie, il suffira de régler la bande velcro sous l’arceau. Le micro souple est quant à lui rétractable dans l’écouteur droit. En résumé, la praticité et l’ergonomie de cet accessoire sont bel et bien au rendez-vous.

Ce casque Arctis Pro fonctionne à l’aide d’un boîtier DAC, qui lui est relié par une connectique propriétaire d’environ 1 m. Le DAC se connecte à votre PC en USB à l’aide d’un câble de 1m30. Pour le lier à votre PS4 ou votre Xbox One, il faudra ajouter un câble optique (celui livré mesure 2 m) à celui en USB. Mais la longueur totale risque d’être un peu juste si votre console est éloignée de votre canapé.

SteelSeries n’a pas été avare au niveau des fonctionnalités pour ce casque filaire. Vous pourrez compter sur le son surround DTS Headphone:X V2.0 pour une immersion satisfaisante, la compatibilité Audio HiRes et le DAC pour traiter l’ensemble. Il intègre également un égaliseur à 10 bandes pour affiner l’écoute.

Enfin, côté audio, SteelSeries a misé sur des basses plutôt profondes et homogènes, un son équilibré et neutre dans l’ensemble. Le micro restituera votre voix de façon claire et éliminera le bruit ambiant pour vous faire entendre dans toutes les situations. Pour éviter l’effet de souffle qui peut survenir si votre bouche est trop proche, vous pourrez glisser le petit filtre fourni qui masquera ce désagrément.

