L’excellent Bose Headphones 700 passe à 283 euros sur Rakuten

Bose propose avec le Headphones 700 un successeur plus que réussi aux légendaires QC35. Sortis l'année dernière à 400 euros, ils sont proposés sur Rakuten à 282 euros. À ce prix-là, vous profiterez d'un des meilleurs casques Bluetooth du marché.

Le Headphones 700 de Bose a de nombreux arguments pour faire craquer n’importe quelle personne voulant un casque Bluetooth haut de gamme. L’argument du prix s’ajoute d’ailleurs à la liste avec une belle réduction de presque 120 euros sur Rakuten.

En bref

Une excellente qualité sonore

La réduction de bruit active toujours aussi efficace

Un casque confortable

Le casque Bluetooth Bose Headphones 700 est disponible à 283 euros chez Rakuten au lieu d’un prix de lancement de 400 euros.

Pour en savoir plus 👇

Ce Headphones 700 est l’évolution du légendaire QC35 et autant dire qu’au niveau du design, Bose a décidé de tout chambouler. On découvre ici un design presque futuriste avec un revêtement en silicone sous l’arceau et des oreillettes qui « glissent » pour monter ou descendre plutôt que d’utiliser un bras extensible.

Ce que Bose a par contre gardé des QC35, c’est son savoir-faire sur la qualité sonore. On a toujours ce son très signé de Bose avec une mise en avant des basses, des hauts médiums et des aigus. Le tout offre un rendu très riche et pourra satisfaire la plupart des audiophiles.

C’est bien sympa de pouvoir écouter sa musique, mais si quelqu’un crie à côté de vous, c’est un peu moins agréable. Avec les Headphones 700, la réduction de bruit active est grandement améliorée par rapport à son prédécesseur qui était déjà parmi les meilleures du marché. L’application Bose Mobile permet d’ailleurs de changer l’intensité de cette réduction de bruit sur 11 niveaux.

Enfin, le casque est très endurant. Bose annonce 20 heures d’autonomie tandis que durant notre test, nous avons pu le porter pendant 28 heures avant qu’il ne s’éteigne.

D’autres offres

Si cette offre n’est plus d’actualité, jetez un œil au tableau ci-dessous pour trouver le Bose Headphones 700 au meilleur prix !

Notre guide d’achat

Le marché des casques Bluetooth est en partie dominé par Bose, mais d’autres acteurs ont une grosse part de gâteau et vous pouvez les retrouver dans notre guide d’achat dédié.