Les Sony WF-1000XM3 à réduction de bruit active n’ont jamais été aussi abordables

Les écouteurs true-wireless Sony WF-1000XM3 font partie des rares à pouvoir être à la hauteur des AirPods Pro. Grâce à Rakuten, leur prix passe à 154 euros au lieu de 249 euros d'habitude ce qui leur offre un rapport qualité-prix imbattable.

Sony s’est donné du mal pour ses WF-1000XM3 pour qu’ils soient à la hauteur des AirPods d’Apple et le japonais a réussi en proposant d’excellents écouteurs true wireless a réduction de bruit active. Avec un prix baissé à 154 euros, c’est une offre imbattable que Rakuten nous propose.

En bref

La très bonne réduction de bruit active

Une qualité audio irréprochable

L’autonomie de presque 8 heures

Les écouteurs true wireless Sony WF-1000XM3 sont disponibles à 154 euros sur Rakuten au lieu de 249 euros. En adhérant gratuitement au Club R, vous pourrez bénéficier de 15,44 euros offerts sur votre prochaine commande.

Pour en savoir plus 👇

Les WF-1000XM3 adoptent une forma intra-auriculaire. Le corps de l’oreillette ressort de l’oreille, mais ce n’est pas pire que la tige des AirPods. Ils tiennent très bien dans l’oreille, n’offrent pas de sensations inconfortables (sauf si vous n’aimez pas les intras). Attention cependant à la boîte qui est assez imposante et qui prendra pas mal de place dans votre poche.

Pour ces écouteurs, Sony n’a pas oublié de mettre en avant la qualité sonore. Ces WF-1000XM3 sonnent très bien, on retrouve la signature audio du japonais qui offre une expérience équilibrée et jamais trop extrême. On peut remarquer une minuscule latence entre la source et les écouteurs, mais rien de bien méchant, cela reste dans la norme de ces produits.

La particularité de ces écouteurs est évidemment la réduction de bruit active. Sortis avant les AirPods Pro, ils n’ont pas à rougir face aux produits d’Apple et jouent à armes égales. On ne se retrouve pas dans une bulle aussi silencieuse qu’avec un casque, mais cela reste impressionnant pour des petites oreillettes.

Enfin, les WF-1000XM3 sont des écouteurs très endurants, ils peuvent tenir près de 8 heures sur une seule charge et le boîtier permet de rajouter entre 24 et 32 heures en tout. Un total énorme qui permet de ne pas avoir à transporter un câble USB C avec soi. On regrette tout de même l’absence de charge sans fil pour le boîtier.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur notre test complet des Sony WF-1000XM3.

