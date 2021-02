À moins de 230 euros, cette barre de son Samsung a encore baissé de prix

Non contente d'offrir un bon rendu sonore 2.1 à n’importe quel téléviseur, la barre de son Samsung HW-T550 affiche désormais un prix réduit. Elle est ainsi proposée à 229 euros au lieu de 299 euros.

Ne vous laissez pas berner par sa position sur le segment de l’entrée de gamme, la barre de son Samsung HW-T550 offre l’un des meilleurs rendus sonores dans cette tranche de prix. Il faut dire qu’avec son caisson de basse sans fil, cette barre de son délivre un rendu 2.1 plus précis et plus puissant qu’une simple enceinte TV. Sans oublier que son tarif chute désormais de presque 25 %.

En bref :

Des basses puissantes et profondes sur un modèle d’entrée de gamme ;

Un rendu sonore 2.1 supérieur en tout point à des enceintes TV ;

Compatible Bluetooth et HDMI ARC

Dans le cadre des soldes hivernales, la barre de son Samsung HW-T550 est proposée à 229 euros contre 299 euros chez Darty, soit une réduction immédiate de 70 euros.

En savoir plus :

La Samsung HW-T550 est peut-être loin des barres de son premium, mais elle reste l’une des meilleures sur le segment d’entrée de gamme, avec un rendu audio de grande qualité.

Son caisson de basse sans fil délivre des basses puissantes et profondes, tandis que son rendu sonore 2.1 la rend bien plus performante que des enceintes TV. La Samsung HW-T550 peut même rivaliser avec les mauvaises barres de son 5.1. Évidemment dans cette tranche de prix, point de rendu natif Dolby Atmos, ni DTS:X (elle peut décoder ce dernier).

Elle embarque un port HDMI ARC, et un second port HDMI qui peut transférer un signal 1080p/60 FPS au téléviseur. L’absence d’une compatibilité avec AirPlay ou Chromecast est compensée par son support du Bluetooth 4.1, ce qui lui permet de s’appairer avec n’importe quel appareil Bluetooth compatible.

Un mode “Smart” lui permet d’automatiser le rendu sonore en fonction des sources. Un gain de temps pour celles et ceux qui n’ont pas envie de se perdre dans les réglages pour obtenir l’ambiance sonore adéquate. La télécommande, elle, est parfaite pour le changement de source audio, l’appairage Bluetooth à distance ou le contrôle du contenu en cours de lecture.

