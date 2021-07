Le tout nouveau tracker AirTag d'Apple est en promotion pour la première fois sur Amazon.

Le tout nouvel AirTag est un dispositif de suivi Bluetooth qui fonctionne avec l’application Find My. Jetez-en un dans un sac ou attachez-le à quelque chose, et vous pourrez suivre vos effets personnels les plus importants – même une voiture ou vélo – sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch.

Nous avons eu l’occasion de tester les AirTags. La force de ce produit est son écosystème et ses millions d’iPhone pour aider à retrouver ses objets perdus de manière ultra-précise, bien au-delà des 100 m de localisation maximum habituels, et la puissance de sa puce U1 qui permet de détecter son AirTag façon boussole pour le localiser en un clin d’œil. L’AirTag fait parfaitement bien ce pour quoi il est prévu, suivre vos objets et faire en sorte que vous les retrouviez facilement.

La promotion en question

Ils sont, généralement, disponibles au prix de 35 euros l’unité et de 119 euros le pack de 4 balises. Ici, Amazon France propose l’AirTag à 31,90 euros.