L’idée de contrôler à distance n’importe lequel de vos appareils électriques vous plait, mais vous pensez aussi à votre budget ? Profitez aujourd’hui des soldes d’été 2019 pour faire des économies. La prise connectée de TP-Link est disponible sur Amazon à 21,50 euros au lieu de 30 euros habituellement.

Si votre appareil n’est pas « intelligent », il peut facilement le devenir avec une prise connectée. Aujourd’hui, on vous propose la référence TP-Link HS100 qui se fera une joie de connecter votre cafetière ou votre ventilateur à Google Assistant ou Amazon Alexa. Elle est actuellement remisée à 21,50 euros sur Amazon.

Il faut savoir que la prise connectée TP-Link est très simple à installer. Aucun hub (ou pont de connexion) n’est nécessaire, il suffit de la connecter à votre réseau Wi-Fi via l’application Kasa Smart (disponible sur iOS et Android) pour ensuite la coupler avec un Amazon Echo ou un Google Home. Vous pourrez alors user de votre voix pour allumer vos appareils : « Ok Google, allume la cafetière » ou encore « Alexa, allume le ventilateur ». Bref, un véritable jeu d’enfant. Sur iOS, elle est pilotable via l’application, mais pas via Siri malheureusement.

Elle offre par ailleurs plusieurs fonctionnalités pratiques au quotidien. Elle peut vérifier l’état des appareils, planifier des horaires pour un meilleur contrôle de la consommation d’énergie, ou encore régler des minuteries. Vous pouvez également programmer un mode « absence » pour simuler une présence fictive pendant la journée de travail ou lors d’un voyage, ce qui est idéal pour dissuader les cambrioleurs.

Pour découvrir d’autres objets connectés, n’hésitez pas à consulter notre guide dédié.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Facile à installer

Les diverses fonctionnalités disponibles (dont le mode « absence »)

Sa compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

La prise connectée TP-Link HS100 est aujourd’hui disponible à 21,50 euros sur Amazon, contre une trentaine d’euros habituellement.

Retrouvez la prise TP-Link HS100 à 21,50 euros sur Amazon

Si vous préférez le modèle TP-Link HS110 qui permet également de mesurer la consommation énergétique, notez qu’il est disponible à 24,95 euros sur Amazon.

Retrouvez la prise TP-Link HS110 à 24,95 euros sur Amazon

Comment suivre les Soldes d’été 2019 ?

Les Soldes d’été sont un événement immanquable pour faire de bonnes affaires avant de partir en vacances. Chaque année, les e-commerçants proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les soldes se déroulent du 26 juin 2019 au 6 août 2019. Découvrez les dernières offres des Soldes d’été 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !