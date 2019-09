Rakuten relance son code promo RAKUTEN20 valable dès 99 euros d’achat. Cela permet par exemple de se procurer les AirPods 2, avec leur boîtier de recharge sans-fil, pour 151 euros seulement.

Commercialisé à 229 euros sur l’Apple Store, les écouteurs sans fil Apple AirPods 2 (avec boîtier de charge sans fil) sont aujourd’hui disponibles à 151 euros en utilisant le code promo RAKUTEN20, soit une économie de 78 euros sur le prix d’origine. Retrouvez les détails ci-dessous.

Rien ne ressemble plus aux anciens AirPods que les AirPods 2. On retrouve exactement le même design, la même ergonomie et la même qualité audio. C’est à l’intérieur que les changements ont lieu avec l’intégration de la puce W1 en lieu et place de la H1. Cette dernière a pour principal avantage de prendre en charge Siri pour faire appel à l’assistant d’Apple d’un « Dis Siri » sans avoir besoin de sortir son iPhone de la poche. Oui, Siri ne fonctionne que depuis un iPhone.

Elle permet également de se connecter et de communiquer plus efficacement entre les appareils grâce à une gestion de l’appairage en Bluetooth 5. Il y a également une meilleure qualité d’appel dans les environnements bruyants et une latence plus faible lors des jeux.

Apple promet également une plus longue autonomie pendant les appels, ce qui a été vérifié dans les différents tests. Sachez d’ailleurs qu’ils sont compatibles avec Android (et d’autres systèmes qui gèrent le Bluetooth). Le premier appairage ne sera pas aussi simple qu’avec un produit Apple, mais une fois fait, ils fonctionneront exactement de la même façon, Siri en moins. La version que nous vous proposons ici intègre le boîtier de recharge sans-fil.

Pourquoi recommande-t-on ces écouteurs ?

Ils ont fait leurs preuves

Ils sont très agréables à porter

Le boîtier de recharge sans-fil bien pratique

Avec le code Promo RAKUTEN20, les AirPods 2 avec boîtier de recharge sans-fil sont à 151 euros sur Rakuten, au lieu de 229 euros sur l’Apple Store. Le code n’est pas valable que ce jeudi 5 septembre et dans la limite des stocks disponibles.

