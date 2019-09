Si vous ne voulez plus perdre de temps à passer l’aspirateur chez vous, pas besoin d’engager quelqu’un pour faire le ménage. Non, il suffit d’investir dans un robot aspirateur et le meilleur moment est évidemment les French Days. Le Roborock S50 de Xiaomi est aujourd’hui disponible à 324 euros seulement chez Cdiscount.

Xiaomi propose des produits divers et variés et parmi eux on retrouve également la catégorie aspirateur-robot avec le célèbre Roborock S50. Il bénéficie lui aussi d’un rapport qualité/prix intéressant, d’autant plus pendant les French Days 2019. Sur Cdiscount, il passe à 324 euros au lieu de 399 euros.

Le Roborock S50 en bref

Un aspirateur-robot très efficace

Les nombreuses fonctionnalités disponibles

Une autonomie excellente pour cette gamme de prix

Il est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Le Xiaomi Roborock S50 est aujourd’hui à 324 euros sur Cdiscount, contre 399 euros habituellement.

Le Roborock S50 en détail

Le Roborock S50 veut promettre de vous faciliter la vie au quotidien. Il utilise d’ailleurs une autre technologie pour cartographier l’environnement : un capteur de distance laser. Cette technique a le mérite d’être plus efficace qu’une simple caméra, en permettant notamment de délimiter plus facilement les pièces grâce à la détection des murs. Sans mise à jour, il faut néanmoins préciser que les cartes seront supprimées à chacune des sessions de nettoyage. On vous recommande alors de prendre quelques minutes pour les faire, ce qui permettra par la suite à l’aspirateur de réutiliser lesdites cartes afin d’améliorer ses habitudes de nettoyage. Dommage en revanche qu’il n’est pas possible de nommer les différentes pièces.

Il intègre tout de même 12 capteurs au total, dont un capteur à ultrasons, un gyroscope, un accéléromètre ou encore une boussole. Tout cela lui permet de se mouvoir en toute tranquillité et d’analyser les moindres obstacles sur son passage. Alors oui, il peut se coincer de temps en temps, mais sait se dégager seul de nombreuses situations. S’il ne trouve aucune solution, vous recevrez de toute façon une notification avec sa position pour aller le décoincer. Ses roues surélevées se révèlent très pratiques pour franchir des pas de porte ou des tapis par exemple, où un de ses capteurs lui permet même de détecter les poils afin d’adapter la puissance du rouleau pour être plus efficace d’une part, mais aussi pour moins l’abîmer d’autre part. Notez qu’il possède 4 niveaux de puissance : Silencieux, Équilibré, Turbo et Max.

Sa batterie de 5 200 mAh lui permet en effet de faire le ménage pendant deux heures pleines, ce qui représente plus de 100 mètres carrés nettoyés en une seule charge. L’autonomie est donc plus confortable que son concurrent haut de gamme, mais pas de panique si la batterie manque il se rechargera seul et reviendra lui aussi au dernier endroit visité pour reprendre le travail là où il l’avait laissé. Il est également capable de passer la serpillière, même si cela ne remplace pas un bon gros nettoyage des familles.

Comme pour la plupart des objets connectés du constructeur chinois, le tout se gère facilement via l’application Mi Home (disponible sur iOS et Android). Une fois configuré, vous pourrez l’utiliser de différentes façons : depuis l’application mobile, depuis les boutons situés sur l’aspirateur (3 boutons pour commencer le nettoyage, allumer/éteindre, et revenir à la base), mais aussi depuis les commandes vocales grâce à sa compatibilité avec les assistants de Google et d’Amazon.

Dans le but d’assouvir votre curiosité, nous vous invitons à lire notre test complet du Xiaomi Roborock S50.

