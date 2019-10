Avec son OS intégré et sa télécommande fournie, le Fire TV Stick (Basic Edition) représente une sérieuse alternative aux box TV, qui plus est aujourd'hui plus abordable qu'à l'accoutumée. On le trouve en ce moment à 24,99 euros sur Amazon, soit une réduction de 38% sur son prix d'origine.

Amazon a récemment lancé son nouveau Fire TV Stick 4K avec la nouvelle télécommande vocale Alexa au prix de 59,99 euros. On attendait ce produit depuis longtemps et on ne peut que se réjouir qu’il soit enfin arrivé en France. Cependant, tout le monde n’est pas encore forcément équipé d’une TV compatible 4K à la maison… Bonne nouvelle : l’ancien modèle en Full HD est aujourd’hui vendu au rabais. Retrouvez les détails ci-dessous.

Le Fire TV Stick en bref

Une alternative abordable aux box TV

Plus complet qu’un Chromecast grâce à son OS intégré

Tous les services Amazon disponibles, mais aussi les nombreuses applications tierces

Amazon propose aujourd’hui son Fire TV Stick (Basic Edition) à 24,99 euros, soit une réduction de 38% sur son prix habituel.

Retrouvez le Fire TV Stick à 24,99 euros

Le Fire TV Stick en détail

Comme le Chromecast, le Fire TV Stick est une clé HDMI à brancher sur un téléviseur. Son utilisation est toutefois bien différente. La solution de Google nécessite obligatoirement un appareil pour diffuser le contenu (smartphone, tablette, etc.). Celle d’Amazon se suffit simplement à elle-même.

Comment ? Tout d’abord grâce à son OS intégré, baptisé Fire OS, qui a la particularité d’intégrer tous les services d’Amazon comme Prime Video ou encore Amazon Music. Il donne également accès à un riche catalogue d’applications disponibles grâce à l’Amazon App Store : on y retrouve des jeux, mais aussi des applications bien connues comme Netflix, Molotov, Twitch et bien d’autres. Ensuite, votre smartphone reste dans votre poche puisqu’une télécommande est fournie pour contrôler l’appareil à distance.

Évidemment compatible avec l’écosystème Amazon, il est également possible de contrôler le Fire TV Stick par la voix avec une enceinte de la gamme Echo, ou via une autre enceinte compatible avec l’assistant Alexa.

