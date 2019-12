Pour offrir ou se faire plaisir, ce pack Google Nest Mini à 49 euros (au lieu de 89 euros) ajoutera sans aucun doute un peu de magie à votre Noël. Grâce à la guirlande et la prise connectée, vous pourrez allumer votre sapin à la voix.

Avec l’arrivée des fêtes, ce pack vous plaira à coup sûr si vous avez envisagé d’obtenir le nouveau Google Nest Mini. Livrée avec une prise connectée et une guirlande électrique, la petite enceinte vous servira de passerelle pour demander à Google Assistant d’illuminer votre beau sapin de Noël.

Le pack Google Nest Mini en bref

Une prise connectée

Une belle guirlande pour votre sapin

Et un Google Nest Mini pour contrôler le tout

Le pack Google Nest Mini spécial Noël est aujourd’hui disponible à 49 euros sur Darty et fnac.com, contre 89 euros en achetant les trois produits séparément. Notez que le prix de l’enceinte seule s’élève déjà à 59 euros.

Retrouvez le pack Google Nest Mini à 49 € sur Darty

Retrouvez le pack Google Nest Mini à 49 € sur fnac.com

Le Google Nest Mini en détail

Le Google Nest Mini est le successeur du Google Home Mini, il s’agit en réalité de la deuxième génération de la petite enceinte connectée de Google. Sans réinventer la roue, cette nouvelle version apporte tout de même quelques nouveautés pour améliorer la formule.

Tout d’abord, le design est presque le même. Le Nest Mini opte toujours pour cette forme de galet mignon, mais on y aperçoit désormais une accroche murale, idéale pour gagner de la place. On remarque également l’ajout de deux voyants lumineux aux extrémités en guise de repères pour le volume audio. Ensuite, et surtout, ce nouveau modèle possède une meilleure qualité sonore que l’ancien modèle.

Pour le reste il n’y a pas de différence avec le Google Home Mini. Cette nouvelle version de la petite enceinte connectée embarque également Google Assistant pour répondre à toutes vos questions et requêtes. De plus, vous pourrez déjà commencé à contrôler des objets connectés avec la prise et la guirlande du pack de Noël à 49 euros sur Darty et fnac.com.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Nest Mini.

