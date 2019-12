Prix inédit pour la montre connectée Fossil Neely à 65 euros au lieu de 199

Si vous recherchez une montre connectée pas chère, nous avons la solution : Amazon propose la Fossil Neely en acier inoxydable bleu marine à 65 euros seulement, contre 199 euros habituellement.

Fossil est un acteur réputé pour ses montres, connectées ou non. Son principal atout face à la concurrence vient de l’authenticité de ses produits. Les montres du constructeur n’intègrent pas d’écran (souvent OLED), mais un véritable cadran, avec aiguilles et tout le reste. Une solution idéale pour celles et ceux qui recherchent l’élégance d’une montre classique, avec les avantages d’une montre connectée.

La Fossil Neely en bref

Compatible avec iOS et Android

Un design classieux et authentique

Toutes les fonctionnalités d’une montre connectée

Au lieu de 199 euros, la montre connectée Fossil Neely — en acier inoxydable bleu marine — est aujourd’hui disponible à 65 euros sur Amazon, soit une économie de 134 euros sur son prix d’origine. Profitez-en, c’est actuellement le prix le plus bas jamais constaté pour ce produit.

En savoir plus 👇

La montre connectée Fossil Neely possède le design authentique d’une montre classique, même si elle est connectée. Pas d’écran tactile à l’horizon donc, simplement en cadran en acier inoxydable bleu marine de toute beauté et deux aiguilles (couleur cuivre/blanc) pour afficher l’heure. Elle est d’ailleurs étanche jusqu’à 5 ATM, soit environ 40 mètres de profondeur.

En Bluetooth, elle se connecte facilement à votre smartphone (Android ou iOS) via l’application dédiée du constructeur. Elle est capable de suivre l’activité du porteur, mais aussi de lui envoyer des notifications (par vibration) quand un appel ou un message est reçu. Cependant, il manque quelques capteurs à son actif pour proposer une expérience véritablement complète, notamment celui pour la fréquence cardiaque par exemple, ou encore ceux nécessaires pour le suivi du sommeil.

En ce qui concerne l’autonomie de la montre, elle peut atteindre une durée de 6 mois avec une simple pile. Vous n’aurez donc pas besoin de la recharger tous les jours, ou toutes les semaines.

