Philips Hue : belle réduction sur un kit de démarrage 2 ampoules + Hue Play

Excellent moyen de lancer dans une installation domotique, vous pouvez aujourd’hui profiter d’un kit de démarrage — très — complet de Philips Hue à 169 euros chez boulanger, soit une économie de 40 euros ou près de 20 %. Il inclut non seulement le pont Hue et deux ampoules « White & Color », mais aussi l’interrupteur/variateur et une Hue Play pour accompagner vos sessions gaming ou vos films. Ces ampoules connectées sont compatibles avec les principaux assistants virtuels : Google Assistant, Amazon Alexa et Siri, ce qui permet de les piloter à la voix. Avec un petit effet magique.

En bref

2 ampoules multicolores et une Hue Play et le pont de connexion

Le pont de connexion et l’interrupteur

Pilotable à la voix avec vos assistants

En savoir plus 👇

Ce kit de démarrage inclut pour commencer 2 ampoules « White & Color » à culot E27 (vis large). Elles peuvent s’illuminer dans plus de 16 millions de couleurs nuances de couleurs, ou en blanc chaud ou froid. Ce sera parfait mettre l’ambiance que vous souhaitez dans votre salon. Elles sont assorties d’une ampoule Hue Play qui pourra se synchroniser avec vos jeux ou films pour s’immerger encore plus lorsqu’ils sont compatibles. Le kit intègre par ailleurs un interrupteur/variateur et l’inévitable pont Hue, passage obligé pour faire fonctionner les ampoules.

Le pont est obligatoire, car contrairement à des ampoules meilleur marché, les Hue n’utilisent pas le Wi-Fi, mais le protocole Zigbee. Il a pour avantage d’être moins gourmand en énergie. Seul le pont est connecté à internet afin de fonctionner avec l’application ou votre enceinte connectée (Alexa ou Google Home).

L’application Philip Hue est disponible sur iOS et Android et fourmille de fonctionnalité. Outre le réglage de la température, de l’intensité, et des couleurs, vous pourrez également programmer l’allumage ou l’extinction, créer de scénario de luminosité et beaucoup d’autre chose. Bref, vous trouverez difficilement meilleures ampoules connectées.

