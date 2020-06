La caméra de sécurité abordable de Xiaomi est en promotion sur Amazon

Avec sa Xiaomi Mi Home Security, le constructeur chinois propose une bonne caméra de sécurité à un prix relativement abordable. D'autant plus en promotion : on la trouve aujourd'hui à seulement 29 euros sur Amazon.

Si vous recherchez un brin de sécurité à bas prix lorsque vous n’êtes pas à votre domicile, la caméra Xiaomi Mi Home Security semble toute désignée. Elle offre de nombreuses fonctionnalités en dépit de son petit prix, dont le fait d’être compatible avec Google Assistant. De plus, elle bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 10 euros sur son prix d’origine.

En bref

Full HD

Vision à 360°

Vision nocturne

Au lieu de 40 euros habituellement, la Xiaomi Mi Home Security est aujourd’hui disponible à seulement 29 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

La Xiaomi Mi Home Security 360° est une caméra de surveillance d’intérieur uniquement, car elle ne possède pas la certification IP adéquate pour résister aux intempéries.

Très simple à installer, il suffit de télécharger l’application Mi Home (disponible sur iOS et Android) pour relier votre nouvel appareil à votre réseau Wi-Fi et, par la même occasion, le mettre à jour. Ensuite, vous pourrez accéder en direct à ce qu’il se passe chez vous depuis votre smartphone/tablette et depuis n’importe quel endroit où vous disposez d’une connexion Internet.

Mi Home Télécharger gratuitement

Elle peut filmer en 1080p avec une vision panoramique à 360 degrés et propose des fonctionnalités plus que bienvenues : la détection de mouvement, la fonction « Talkback » pour passer des appels vidéos, ou encore la vision nocturne en infrarouge. De plus, elle est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Notez d’ailleurs que la caméra du constructeur chinois est livrée avec un câble USB de 2 mètres pour l’alimenter.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet de la Xiaomi Mi Home Security dans nos colonnes.