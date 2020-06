Cdiscount baisse le prix de l’Apple Watch Series 3

Pas besoin de la montre connectée dernier cri pour profiter d'un second écran avec son iPhone. L'Apple Watch Series 3 fait très bien l'affaire, d'autant plus lorsque le modèle 38 mm chute à seulement 199 euros sur Cdiscount.

L’Apple Watch Series 3 est sûrement la plus ancienne version de la montre connectée de la firme de Cupertino que l’on peut encore recommander aujourd’hui. Elle manque un peu de finesse par rapport aux nouveaux modèles, mais elle offre toujours une expérience utilisateur fluide sous la dernière version de WatchOS, avec une autonomie estimée à 18 heures (comme les Series 4/Series 5) et une compatibilité charge sans fil. C’est une excellente affaire pour moins de 200 euros !

Le design rectangulaire d'Apple

L'autonomie équivalente aux Series 4 et 5

Les nombreuses fonctionnalités et applications disponibles

Effectivement, le modèle 38 mm de l’Apple Watch Series 3 (bracelet sport blanc) est aujourd’hui disponible à seulement 199 euros sur Cdiscount.

L’Apple Watch Series 3 lancée en 2017 propose le design authentique et rectangulaire qui a fait le succès de la gamme à travers le monde. L’écran OLED de 1,65 pouce est par ailleurs de bonne qualité, mais il faut savoir qu’il n’est pas aussi étendu que sur les récents modèles. Il ne propose pas non plus la fonctionnalité Always On de la Series 5.

Cette montre connectée a pour vocation d’offrir un second écran aux utilisateurs d’iPhone, pour leur permettre de consulter leurs notifications, leurs messages, de passer des appels sans avoir besoin de sortir le smartphone de leur poche. Il est également possible de faire des achats avec Apple Pay grâce à la puce NFC intégrée.

Elle propose ensuite de nombreuses fonctions (accéléromètre, altimètre barométrique, etc.) pour suivre et détecter automatiquement les activités sportives, dans le but par exemple de mesurer la distance parcourue, le nombre de pas, ou encore les calories brûlées. Notez d’ailleurs qu’elle est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur.

L’Apple Watch Series 3 est enfin équipée de la puce S3, ce qui lui permet de proposer une navigation fluide dans l’interface au quotidien, ainsi que d’utiliser les différentes applications globalement sans ralentissement. De plus, sa batterie de 279 mAh lui procure une autonomie de 18 heures environ selon le constructeur, soit tout autant que les Series 4 et 5.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant l’Apple Watch Series 3.

