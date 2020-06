La Huawei Watch GT 2 est une montre connectée de plus en plus abordable

Vous recherchez une montre connectée à prix réduit, mais vous ne voulez pas faire abstraction sur des fonctionnalités premium comme l'Always-On Display ? Cela tombe bien, la Huawei Watch GT 2 bénéficie actuellement d'une réduction de presque 80 euros sur son prix d'origine.

Huawei a lancé une nouvelle montre connectée : la Watch GT 2e à 159 euros. Il s’agit d’un modèle dédié au sport avec un design légèrement modifié et quelques fonctionnalités supprimées par rapport à la version d’origine, dans le but de faire baisser le prix de la facture finale. Cependant, la Watch GT 2 classique qui ne fait aucun compromis est aujourd’hui encore moins chère que cette dernière.

En bref

L’écran Always-On

Une autonomie confortable

L’expérience agréable sous Lite OS

Au lieu de 229 euros, le modèle 46 mm de la Huawei Watch GT 2 est actuellement disponible à seulement 151 euros via Acheter sur Google grâce au code PROMO5JUIN. La version « sport » est quant à elle remisée à 159 euros sur Cdiscount.

On trouve également le modèle 42 mm à 142 euros via Acheter sur Google avec le code PROMO5JUIN.

Pour en savoir plus 👇

La Huawei Watch GT 2 a apporté quelques nouveautés plus que bienvenues dès son lancement, en commençant par sa dalle AMOLED de 1,39 pouce dorénavant équipée de la fonctionnalité Always-On Display pour garder constamment l’écran allumé, comme c’est le cas sur l’Apple Watch Series 5. On note également une autonomie rehaussée jusqu’à 2 semaines.

Cette deuxième édition de la montre connectée de Huawei est évidemment plus puissante que la première du nom, notamment grâce à l’intégration de la nouvelle puce Kirin A1 de HiSilicon. Sur le papier, cette configuration promet toujours plus de fluidité au quotidien et nous avons pu le confirmer par rapport à notre test : nous n’avons rencontré aucun problème sous Lite OS, le système d’exploitation maison de la firme chinoise.

Cette interface est par ailleurs très agréable à utiliser et bourrée de fonctionnalités pratiques au quotidien, pour ne citer que la possibilité de passer des appels en Bluetooth sans smartphone, jusqu’à 150 mètres de distance, ou encore la possibilité d’écouter de la musique — toujours sans smartphone — grâce à sa mémoire interne de 32 Go.

La Huawei Watch GT 2 s’équipe ensuite de nombreux capteurs pour traquer l’activité de son utilisateur (accéléromètre, gyroscope, capteur de fréquence cardiaque, baromètre, etc.) et peut ainsi reconnaître automatiquement jusqu’à 13 types d’exercices différents, dont la nage grâce à son étanchéité certifiée jusqu’à 5 ATM. Elle fournit un suivi adapté, où toutes les données récoltées sont condensées via l’application Huawei Health (disponible sur Android et iOS).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet de la Huawei Watch GT 2 dans nos colonnes.

