Ce kit de démarrage 3 ampoules Philips Hue (White) est à moitié prix

Référence dans la domotique, les Philips Hue offrent un bon point d'entrée dans le monde de la maison connectée. Avec ses trois ampoules blanches et son pont de connexion, le kit de démarrage chute à seulement 48 euros sur Amazon. C'est presque moitié prix !

Avec ce pack de démarrage Philips Hue composé d’un pont de connexion et de trois ampoules blanches, il n’y a rien de plus simple, et de plus économe aujourd’hui, pour commencer à connecter sa maison. L’installation est facile et rapide. En connectant le pont de connexion au secteur, il suffit de synchroniser le tout avec l’application dédiée HUE et les ampoules sont prêtes à l’emploi.

En bref

Une utilisation intuitive

Une faible consommation d’énergie

Compatible Alexa, Google Assistant et Siri

Incluant trois ampoules blanches E27 (vis large) et un pont de connexion, le kit de démarrage Philips Hue White est aujourd’hui disponible à seulement 47,99 euros sur Amazon, contre 89,99 euros. Cela représente une réduction de 42 euros sur son prix d’origine.

En savoir plus 👇

La gamme Philips Hue, lancée en 2012, s’est très vite mise en tête du marché. L’entreprise néerlandaise, loin d’être nouvelle sur le secteur des ampoules, jouit d’une grande expertise dans le domaine. Cette connaissance en la matière permet à Philips de proposer un large choix d’ampoules connectées Hue qui bénéficient d’une excellente qualité de lumière.

Si la gamme s’est démarquée, c’est aussi pour sa simplicité d’utilisation et d’installation qui vous mettra très vite en confiance. Le prix de ces Philips Hue est contrebalancé par une utilisation très raisonnable de l’électricité avec ses ampoules classées A+. Par ailleurs, elles utilisent le protocole ZigBee qui offre une consommation plus basse que si elles utilisaient le Wi-Fi. Cette technologie couvre facilement la superficie de tout votre intérieur.

L’installation se fait également simplement puisqu’il suffit de connecter le pont de connexion à une prise secteur, puis de synchroniser le tout avec l’application HUE disponible pour iOS ou Android. Une fois connectées, les ampoules obéiront aux réglages que vous avez définis dans l’application. Vous pouvez par exemple changer de l’intensité et la température de la couleur blanche ou encore simuler une présence lorsque vous êtes absent, en plus d’autres fonctionnalités.

Compatible Alexa, Google Assistant et Siri, vous pourrez même faire appel à votre assistant vocal préféré pour qu’il allume les lumières à votre place.

Pour en savoir encore plus, consultez notre tutoriel pour bien débuter avec les Philips Hue.

Notre guide d’achat

Si vous voulez savoir quelles autres ampoules connectées existent sur le marché, n’hésitez pas à lire notre guide sur les meilleures ampoules connectées à choisir.